أرتيتا: تحدثت مع جوارديولا قبل مواجهة ريال مدريد

كشف ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أنه تحدث مع بيب جوارديولا نظيره في مانشستر سيتي قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وخسر ريال مدريد من أرسنال بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الإمارات بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أرتيتا في تصريحات للصحفيين: "تحدثت قبل مواجهة ريال مدريد مع بيب جوارديولا، أردت التحدث معه. إنه شخص يُقدّر ما قدمناه من أداء جيد".

وأضاف المدرب الإسباني "من المهم أن نتعلم من الأفضل، من أصحاب الخبرة".

وعمل أرتيتا كمساعد لجوارديولا لسنوات قبل أن يبدأ رحلته كمدير فني للمدفعجية في أواخر 2019.

وأتم "جوارديولا شخص ذكي للغاية، وقد حالفني الحظ بالعمل مع شخص مثله، فقد ساعدني كثيرًا".

وتقام مباراة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو يوم الأربعاء المقبل.