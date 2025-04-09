تقرير: هزيمة ريال مدريد تعيد أنشيلوتي لحسابات البرازيل

كشف موقع GEglobo البرازيلي عن عودة كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لحسابات منتخب البرازيل.

وفقا للموقع فإن الهزيمة الأخيرة لريال مدريد من أرسنال والنتائج السيئة التي يمر بها الفريق تجعل الاتحاد البرازيلي متفائلا بإمكانية قدرته على التعاقد مع أنشيلوتي قبل كأس العالم.

ويرغب منتخب البرازيل منذ مدة طويلة في التعاقد مع أنشيلوتي لتدريب الفريق ولكن تمديد عقده مع ريال مدريد في وقت سابق أخرجه من الحسابات.

ويضع منتخب البرازيل كل من خورخي جيسوس وأبيل فيريرا كخياران بديلان لأنشيلوتي.

وينتظر منتخب البرازيل نتيجة نهائي كأس ملك إسبانيا والذي قد يكون المنقذ لمنصب أنشيلوتي مع ريال مدريد قبل التواصل مع المدرب من جديد.

وكان منتخب البرازيل قد أقال دوريفال جونيور من تدريبه عقب الهزيمة من الأرجنتين برباعية خلال فترة التوقف الدولي السابقة.