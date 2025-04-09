نهاية موسم كايل ووكر؟

الأربعاء، 09 أبريل 2025 - 12:04

كتب : FilGoal

كايل ووكر

أفاد نادي ميلان أن مدافعه الإنجليزي كايل ووكر خضع لعملية جراحية.

وخضع ووكر للجراحة بعد إصابته بكسر في مرفقه الأيمن.

وأوضح النادي عبر موقعه "أصيب كايل ووكر بكسر في مرفقه الأيمن يوم الثلاثاء".

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وأضاف "لضمان تعافيه بشكل أفضل وأسرع خضع اللاعب لعملية جراحية في ميلانو من أجل تثبيت العظام".

وأتم "سارت العملية على ما يرام، وسيبدأ كايل مرحلة إعادة التأهيل فورًا".

وأشارت تقارير عديدة إلى أن اللاعب قد يغيب حتى نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن ووكر يلعب في صفوف ميلان على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم، مع وجود خيار شراء في نهاية الإعارة.

منذ انتقاله للروسونيري في فترة الانتقالات الشتوية، لعب ووكر 12 مباراة بقيص الفريق بواقع 963 دقيقة.

كايل ووكر ميلان مانشستر سيتي
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