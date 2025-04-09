مصدر من بيراميدز لـ في الجول: عقد الشيبي مستمر لمدة 3 سنوات.. واللاعب ليس للبيع

الأربعاء، 09 أبريل 2025 - 11:25

كتب : حامد وجدي

محمد الشيبي - بيراميدز

كشف مصدر من بيراميدز عن مدة عقد محمد الشيبي مع الفريق.

محمد الشيبي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "عقد الشيبي مستمر معنا لمدة 3 مواسم ولم يحدثنا أي مسؤول في الأهلي حول إمكانية ضمه".

وتابع نتمنى عدم افتراض سيناريوهات خيالية من البعض واللاعب ليس للبيع".

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صاحب الـ 32 عاما يلعب بصفوف بيراميدز منذ عام 2022 بعد انضمامه من الجيش الملكي.

وشارك الشيبي في 109 مباراة بقميص بيراميدز وخلالها سجل 6 أهداف وصنع 24 آخرين.

وكان بيراميدز قد تأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الجيش الملكي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-3.

ويلتقي بيراميدز في نصف النهائي مع الفائز من أورلاندو بايرتس ومولودية الجزائر.

محمد الشيبي بيراميدز
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