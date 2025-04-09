مصدر من بيراميدز لـ في الجول: عقد الشيبي مستمر لمدة 3 سنوات.. واللاعب ليس للبيع
الأربعاء، 09 أبريل 2025 - 11:25
كتب : حامد وجدي
كشف مصدر من بيراميدز عن مدة عقد محمد الشيبي مع الفريق.
محمد الشيبي
النادي : بيراميدز
وقال المصدر لـ FilGoal.com: "عقد الشيبي مستمر معنا لمدة 3 مواسم ولم يحدثنا أي مسؤول في الأهلي حول إمكانية ضمه".
وتابع نتمنى عدم افتراض سيناريوهات خيالية من البعض واللاعب ليس للبيع".
صاحب الـ 32 عاما يلعب بصفوف بيراميدز منذ عام 2022 بعد انضمامه من الجيش الملكي.
وشارك الشيبي في 109 مباراة بقميص بيراميدز وخلالها سجل 6 أهداف وصنع 24 آخرين.
وكان بيراميدز قد تأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الجيش الملكي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-3.
ويلتقي بيراميدز في نصف النهائي مع الفائز من أورلاندو بايرتس ومولودية الجزائر.
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