بيولي يعفي بروزوفيتش من تدريبات النصر

أعفى الإيطالي سيتفانو بيولي، مدرب فريق النصر لاعبه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من التدريبات الجماعية لليوم الثالث تواليا، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن بروزوفيتش استمر في أداء تمارين استرجاعية، الثلاثاء عكس بقية زملائه الذين أجروا حصة تدريبية تنوعت بين النواحي البدنية والفنية.

وأضاف التقرير أن المدرب الإيطالي ألزم لاعب الوسط الكرواتي بمواصلة التمارين الاسترجاعية بعد أن سجل أعلى معدل ركض أمام الهلال في مباراة الدربي يوم الجمعة بحسب جهاز GBS المخصص لقياس معدلات اللياقة.

وشهدت التدريبات مشاركة العديد من لاعبي درجة الشباب يتقدمهم بسام هزازي وعبد الرحمن العنزي لاعبا الوسط، والمدافعان يوسف الطحان وعواد أمان، بناء على رغبة الإيطالي بيولي.

وعلى صعيد المصابين، تأكد غياب عبد الله الخيبري لاعب الوسط عن مباراة الرياض المقبلة، وفقًا للتقرير فقد تأكد حاجة اللاعب إلى فترة تأهيل أطول بسبب معاناته من إصابة عضلية.

من جهة أخرى، منح بيولي لاعبيه راحة، الأربعاء على أن يعاودوا تدريباتهم الخميس استعدادًا لملاقاة الرياض السبت على ملعب الأول بارك ضمن الجولة الـ27 من الدوري.

والراحة هي الثانية للفريق منذ خوضه موقعة الدربي أمام الهلال، الجمعة الماضي في قمة الجولة الـ26 من الدوري.