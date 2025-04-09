مواعيد مباريات الأربعاء 9 أبريل - الزمالك والمصري في الكونفدرالية.. ودوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 09 أبريل 2025 - 10:40

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - الزمالك - سيراميكا كليوباترا

تقام اليوم مباريات إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025.

دوري أبطال أوروبا

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باريس سان جيرمان × أستون فيلا.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

برشلونة × بوروسيا دورتموند.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

دوري أبطال إفريقيا

أورلاندو بايرتس × مولودية الجزائر.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

كأس الكونفدرالية الإفريقية

سيمبا × المصري.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

الزمالك × ستيلينبوش.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

اتحاد العاصمة × شباب قسطنطينة.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

نهضة بركان × أسيك ميموزا.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

دوري المحترفين المصري

الداخلية × لافيينا.. 3:30 مساء.

بترول أسيوط × راية.. 3:30 مساء.

منتخب السويس × ديروط.. 3:30 مساء.

سبورتنج × طنطا.. 3:30 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

الزمالك المصري كأس الكونفدرالية الإفريقية دوري أبطال أوروبا مواعيد مباريات الأربعاء
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