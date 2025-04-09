مواعيد مباريات الأربعاء 9 أبريل - الزمالك والمصري في الكونفدرالية.. ودوري أبطال أوروبا
الأربعاء، 09 أبريل 2025 - 10:40
كتب : FilGoal
تقام اليوم مباريات إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025.
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان × أستون فيلا.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
برشلونة × بوروسيا دورتموند.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
دوري أبطال إفريقيا
أورلاندو بايرتس × مولودية الجزائر.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
كأس الكونفدرالية الإفريقية
سيمبا × المصري.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
الزمالك × ستيلينبوش.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
اتحاد العاصمة × شباب قسطنطينة.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
نهضة بركان × أسيك ميموزا.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
دوري المحترفين المصري
الداخلية × لافيينا.. 3:30 مساء.
بترول أسيوط × راية.. 3:30 مساء.
منتخب السويس × ديروط.. 3:30 مساء.
سبورتنج × طنطا.. 3:30 مساء.
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