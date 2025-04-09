مواعيد مباريات الأربعاء 9 أبريل - الزمالك والمصري في الكونفدرالية.. ودوري أبطال أوروبا

مصدر من بيراميدز لـ في الجول: عقد الشيبي مستمر لمدة 3 سنوات.. واللاعب ليس للبيع

مدرب بيراميدز: لم يتخيل أحد وصولنا لنصف النهائي.. وفقدان 3 عناصر مهمة لم يكن سهلا

دوري أبطال إفريقيا - موعد مواجهتي الأهلي ضد صنداونز في نصف النهائي

الكرتي: مواجهة الجيش الملكي لم تكن سهلة.. ولما لا نحصد دوري الأبطال

مروان عطية: كنا على قلب رجل واحد أمام الهلال.. وخبرات الأهلي حسمت التأهل

ربيعة: نفعل كل شيء من أجل جمهور الأهلي العظيم.. ولعبنا أمام الهلال للهجوم

تساوى في قمة ترتيب الهدافين.. إمام عاشور يسجل خامس أهدافه في دوري الأبطال

وكيله لـ في الجول: عبد المجيد مستمر مع الزمالك وتواصل لتعديل عقده.. حالة واحدة لرحيله