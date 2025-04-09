كرة يد - قمة مصرية في فرنسا.. مونبيلييه يهزم ليموج ويتأهل لنهائي الكأس

الأربعاء، 09 أبريل 2025 - 01:03

كتب : FilGoal

أحمد هشام دودو

تأهل مونبيلييه إلى نهائي كأس فرنسا بعد التغلب على ليموج في نصف النهائي.

وشهدت المباراة مشاركة الثنائي المصري أحمد هشام دودو مع مونبيلييه وسيف الدرع مع ليموج.

وتغلب مونبيلييه على ليموج بنتيجة 31-25 في نصف النهائي.

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وينتظر مونبيلييه بقيادة أحمد دودو المتأهل من مواجهة باريس سان جيرمان وتشامبيري.

ويلعب يحيى خالد ضمن صفوفه باريس سان جيرمان.

ومن المقرر أن يكون الموسم الجاري هو الأخير لدودو مع مونبيلييه ولسيف الدرع مع ليموج.

وينتقل دودو إلى صفوف فيزبريم بداية من الموسم المقبل بينما ينضم سيف الدرع إلى برشلونة.

أما يحيى خالد فسيدربه الموسم المقبل ستيفن مادسن المدير الفني الحالي لفريق الأهلي المصري.

كرة يد مونبيلييه ليموج فيزبريم
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