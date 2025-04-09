الدوري السعودي - اتحاد جدة مهدد بفقدان بيرجوين 3 مباريات

بات نادي اتحاد جدة مهددا بفقدان خدمات جناحه الهولندي ستيفن بيرجوين خلال المباريات الثلاثة المقبلة.

وغاب بيرجوين عن مباراة االاتحاد والاهلي الأخيرة في ديربي جدة التي انتهت بالتعادل 2-2.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن الجناح الهولندي يعاني من إصابة في مفصل القدم، تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام الرياض، ضمن الجولة الـ 25 .

وأوضحت التقارير ان بيرجوين لن يشارك في المباريات الثلاث المقبلة أمام العروبة والفتح والاتفاق.

وسيبذل الجهاز الطبي محاولات تكثيف الجلسات الطبية والتأهيلية مع بيرجوين من أجل اللحاق بمواجهة الاتفاق بدكة البدلاء على الأقل.

ومن المتوقع أن تكون عودة بيرجوين من خلال مواجهة الكلاسيكو ضد النصر في 7 مايو المقبل، على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض.

بيرجوين لعب مع اتحاد جدة 24 مباراة حتى الآن، سجل خلالها 10 أهداف، وقدم 6 تمريرات حاسمة.