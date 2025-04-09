كرة طائرة - تأهل الأهلي والزمالك لربع نهائي سيدات إفريقيا.. ومواجهات كينية مرتقبة

حسم فريقا سيدات الأهلي والزمالك التأهل إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة.

وتستضيف مدينة أبوجا النيجيرية منافسات بطولة إفريقيا للسيدات حتى 13 أبريل الجاري.

وتأهل الأهلي بعد الفوز على مياكين الكاميروني بثلاثة أشواط دون مقابل في ثمن النهائي.

وشهدت المواجهة عودة تاتيانا بوكان محترفة الأهلي بعد التعافي من الإصابة.

أما الزمالك فتغلب على أومنيسبورتس الإيفواري بثلاثة أشواط دون مقابل.

وتقام منافسات ربع النهائي الأربعاء 9 أبريل

الأهلي × السجون الكيني (1 ظهرا)

الزمالك × البنك التجاري الكيني (7 مساء)

وكان الزمالك قد حسم صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بعد الفوز على كل من السجون الكيني ونافال النيجيري وسبيكينج ستارز البوتسواني.

أما الأهلي فتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة بعد الفوز على البنك الكيني وسوكوسيم السنغالي وكلوب لا لوي الكونغولي.

ويعد الزمالك بطل آخر نسختين من المسابقة.

يذكر أن الأهلي هو الأكثر تتويجا ببطولة إفريقيا للأندية برصيد 10 ألقاب.

ويتأهل بطل البطولة للمشاركة في كأس العالم للأندية.