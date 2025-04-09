أنشيلوتي: أشعر بالمسؤولية بسبب الهزيمة.. وسنحاول حتى الدقيقة الأخيرة

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على أن فريقه سيحاول العودة في الإياب منذ الدقيقة الأولى.

وخسر ريال مدريد من أرسنال بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الإمارات بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لقد كانت هزيمة صعبة بكل وضوح ولم نتوقعها، لمدة ساعة كان الفريق جيدا وفي الشوط الأول كنا منظمين ولكن بعد هدفين من كرتين ثابتتين شعرنا بالإحباط قليلا وأنهينا المباراة بشكل سيء".

وواصل "هذا الفريق عادة ما يكون رد فعله جيدا ولكن في الـ 30 دقيقة الأخيرة كنا سيئين ويجب أن ننتقد أنفسنا وأن نفكر بفعل كل شيء ممكن للعودة".

وتابع "فرصة لريمونتادا؟ هي فرصة بسيطة ولكننا سنحاول في جميع الأحوال".

وأكمل "بكل تأكيد أشعر بالمسؤولية بسبب هزيمة اليوم، ومن الصعب شرح ما حدث في الشوط الثاني، لقد افقدنا للمسؤولية الجماعية وفقدنا السيطرة على الملعب".

وأضاف "خطتنا في الموسم الحالي اختلفت عن المواسم السابقة ولكنها الأفضل، اللاعبين الأفضل يجب عليهم اللعب وهذا ما أعتقده ولكننا لم نكن متماسكين".

وشدد "يبدو أننا لا نملك فرصة بعد مباراة الذهاب ولكن هذه كرة القدم هناك دائما تبديلات، لم يعتقد أي أحد أن أرسنال سيسجل من ركلتين حرتين ولكن هذه الأشياء من الممكن أن تحدث والأمور قد تحدث في البرنابيو".

وأتم "الآن حان الوقت للعمل والقيام بالتضحيات، جميعنا سويا، لقد قمنا بالأمر عدة مرات وحان وقت القيام به من جديد، نعم الأمر مقعد ولكن علينا أن نحاول من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة".

وتقام مباراة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو يوم الأربعاء المقبل.