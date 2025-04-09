مدرب بيراميدز: لم يتخيل أحد وصولنا لنصف النهائي.. وفقدان 3 عناصر مهمة لم يكن سهلا

أعرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته بالتأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا رغم الهزيمة أمام الجيش الملكي إيابا.

وتأهل بيراميدز إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه رغم خسارته أمام الجيش الملكي 2-0، لكنه استفاد من الفوز ذهابا بنتيجة 4-1.

وقال كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز في مؤتمر صحفي: "لم يتخيل أي شخص قبل انطلاق البطولة تأهل بيراميدز إلى نصف النهائي، ولكن الفريق بالعزيمة والإصرار تأهل وأصبح مع الأربعة الكبار".

وأضاف "ليس من السهل فقدان 3 عناصر مهمة بحجم رمضان صبحي وإبراهيم عادل وبلاتي قبل خوض مواجهة الجيش الملكي المتسلح بملعبه وجماهيره".

وشدد "كان من الطبيعي أن يتراجع أداء الفريق نظرا للضغط الشديد من المنافس، ولكننا تأهلنا وهدفنا الآن الوصول للنهائي والمنافسة على اللقب".

وسجل يوسف الفحلي وجويل بيا هدفي الجيش الملكي في شباك بيراميدز.