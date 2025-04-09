مدرب بيراميدز: لم يتخيل أحد وصولنا لنصف النهائي.. وفقدان 3 عناصر مهمة لم يكن سهلا

الأربعاء، 09 أبريل 2025 - 00:34

كتب : FilGoal

كرونوسلاف يورشيتش

أعرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته بالتأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا رغم الهزيمة أمام الجيش الملكي إيابا.

وتأهل بيراميدز إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه رغم خسارته أمام الجيش الملكي 2-0، لكنه استفاد من الفوز ذهابا بنتيجة 4-1.

وقال كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز في مؤتمر صحفي: "لم يتخيل أي شخص قبل انطلاق البطولة تأهل بيراميدز إلى نصف النهائي، ولكن الفريق بالعزيمة والإصرار تأهل وأصبح مع الأربعة الكبار".

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وأضاف "ليس من السهل فقدان 3 عناصر مهمة بحجم رمضان صبحي وإبراهيم عادل وبلاتي قبل خوض مواجهة الجيش الملكي المتسلح بملعبه وجماهيره".

وشدد "كان من الطبيعي أن يتراجع أداء الفريق نظرا للضغط الشديد من المنافس، ولكننا تأهلنا وهدفنا الآن الوصول للنهائي والمنافسة على اللقب".

وسجل يوسف الفحلي وجويل بيا هدفي الجيش الملكي في شباك بيراميدز.

وينتظر بيراميدز الفائز من مواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي ومولودية الجزائر، لمواجهته في نصف النهائي.

وكان أورلاندو بايرتس قد حسم نتيجة الذهاب في الجزائر بالفوز بهدف دون رد.

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