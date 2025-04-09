العودة أمام النصر.. الرياضية تكشف مدة غياب بيرجوين بسبب الإصابة

الأربعاء، 09 أبريل 2025 - 00:19

كتب : FilGoal

ستيفن بيرجوين - اتحاد جدة

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن موعد عودة الهولندي ستيفن بيرجوين جناح فريق الاتحاد السعودي أمام النصر المقررة بدايات مايو المقبل.

وتعرض بيرجوين لإصابة أثناء مباراة فريقه الاتحاد أمام الرياض في الجولة الـ25 من مسابقة الدوري السعودي يوم 13 مارس الماضي والتي انتهت بفوز فريقه 2-1.

وعانى بيرجوين من إصابة في مفصل القدم ليغيب عن مواجهة الشباب في نصف نهائي الكأس الأول من إبريل، وأمام الأهلي 5 إبريل في الدوري.

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المصادر أشارت للصحيفة إلى أن المباريات التي سيستمر غياب بيرجوين عنها هي العروبة والفتح والاتفاق، مع محاولات تكثيف الجلسات الطبية والتأهيلية اللحاق بمباريات الفريق.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن عودة بيرجوين ستكون في مواجهة النصر يوم 7 مايو.

وكان بيرجوين تعرض لإصابة فبراير الماضي بعد سقوطه داخل منزله، نتج عنها جروح في منطقة الساق واليد استدعت إجراء غرزات طبية في موقع الإصابة.

ولعب بيرجوين مع أندية أياكس وإيندهوفن الهولنديين، وتوتنام الإنجليزي خلال مسيرته.

وخاض النجم الهولندي مع الاتحاد السعودي 24 مباراة هذا الموسم، سجل خلالهم 10 اهداف، وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وضم الاتحاد النجم الهولندي ستيفن بيرجوين في صيف 2024 ولمدة 3 سنوات قادما من أياكس أمستردام.

ويحتل الاتحاد صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 62 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه الهلال بـ57 نقطة، فيما يحل النصر ثالثا بـ54 نقطة.

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