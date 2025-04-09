أرتيتا: قدمنا دقائق سحرية ضد ريال مدريد.. ولا أصدق ما فعله رايس

الأربعاء، 09 أبريل 2025 - 00:02

كتب : FilGoal

أرسنال ضد ريال مدريد

يرى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن فريقه قدم دقائق سحرية ضد ريال مدريد.

وفاز أرسنال على ريال مدريد بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الإمارات بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أرتيتا لشبكة موفي ستار عقب المباراة: "أعتقد أننا وصلنا إلى مستوى مرتفع للغاية وإلا فلن يكون هناك مجال لتسجيل ثلاثة أهداف ضد ريال مدريد، اللاعبون قدموا دقائق سحرية وما فعله رايس لا يصدق".

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وتابع "لا أصدق أننا لم نسجل هدفا من ركلة حرة مباشرة منذ سبتمبر 2021 والآن جاء لاعب لم يسجل أبدا من ركلات حرة وسجل هدفين في نفس المباراة".

وواصل "سيتعين علينا رفع المستوى في الإياب وإظهار الروح التي أظهرناها كفريق والآن حان الوقت لاتخاذ خطوة أخرى إلى الأمام".

وأضاف "نعلم المنافس الذي سنلتقي به والطريقة التي سنحضر بها للإياب ستكون مماثلة ونريد أن نكون أنفسنا، ونعلم أن مباراة الإياب ستكون مختلفة عما شاهدناه اليوم".

وتقام مباراة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو يوم الأربعاء المقبل.

ميكيل أرتيتا أرسنال ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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