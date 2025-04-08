أبطال أوروبا - ريال مدريد فريسة ميرينو المفضلة ورايس يلحق بالأساطير.. وخطوة لمعادلة 2010

حقق أرسنال فوزًا كبيرًا على حساب ريال مدريد بثلاثية نظيفة على ملعب الإمارات، فيما فاز إنتر على حساب بايرن ميونيخ على ملعب أليانز أرينا بهدفين لهدف، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح ديكلان رايس لاعب وسط أرسنال من تسجيل هدفين من ضربتين حرتين مباشرتين في شباك كورتوا، فيما تكفل الإسباني ميكيل ميرينو في تسجيل الهدف الثالث لفريقه.

ديكلان رايس بات خامس لاعب يسجل هدفين من ضربتين حرتين في نفس المباراة بدوري أبطال أوروبا بعد ريفالدو وكرستيانو رونالدو ونيمار وحكيم زياش.

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كما نجح رايس في أن يصبح أول لاعب يسجل هدفين من ضربتين مباشرتين بنفس المباراة في مرحلة إقصائية بدوري الأبطال، وكذلك الأول الذي ينجح في تحقيق ذلك في شباك ريال مدريد.

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ونجح الإسباني ميكيل ميرينو في تسجيل هدفه الرابع في شباك ريال مدريد ليصبح أكثر نادي سجل في شباكه طوال مسيرته.

ميكيل ميرينو سجل 3 أهداف مع ريال سوسيداد في شباك ريال مدريد بواقع هدف في الكأس، وهدفين في الدوري الإسباني.

وفي المباراة الأخرى، ألحق إنتر الخسارة على حساب بايرن ميونيخ لأول مرة على ملعبه في دوري أبطال أوروبا منذ 4 سنوات.

الخسارة الأخيرة لبايرن كانت أمام باريس سان جيرمان 3-2 في إبريل 2021، وخلال تلك الفترة حقق بايرن الفوز في 17 مباراة، وتعادل في 5 مواجهات.

ولم يسبق لإنتر له الخروج في الأدوار الإقصائية أمام بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا.

نجح إنتر الفوز في نهائي 2009 -2010 بهدفين نظيفين، وكذلك حقق الفوز في موسم 2010 - 2011 في دور الـ16 بفضل هدفه خارج الأرض بالتعادل في مجموع المباراتين (3-3).

وحقق إنتر الفوز في 5 مباريات على التوالي في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ الفوز في 6 مباريات متتالية موسم 2009 - 2010 والتي فاز فيها إنتر باللقب تحت قيادة جوزيه مورينيو

كما بات لاوتارو مارتينيز أول لاعب من إنتر يسجل 7 أهداف في دوري أبطال أوروبا في موسم واحد منذ صامويل إيتو موسم 2010 - 2011 والتي وصل فيها الكاميروني لـ8 أهداف، وساهم في تتويج فريقه باللقب وقتها.

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وتقام مباراتي الإياب بين ريال مدريد أمام أرسنال على ملعب سانتياجو برنابيو، وإنتر أمام بايرن ميونيخ على ملعب سان سيرو يوم الأربعاء 16 إبريل.

الفائز من مواجهة ريال مدريد وأرسنال سيواجه الفائز من مواجهة باريس سان جيرمان أمام أستون فيلا، فيما ينتظر إنتر أو بايرن الفائز من مواجهة برشلونة وبروسيا دورتموند.