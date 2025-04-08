الكرتي: مواجهة الجيش الملكي لم تكن سهلة.. ولما لا نحصد دوري الأبطال

شدد المغربي وليد الكرتي لاعب وسط بيراميدز على صعوبة التأهل الذي حققه فريقه على حساب الجيش الملكي.

وتأهل بيراميدز إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه رغم خسارته أمام الجيش الملكي 2-0، لكنه استفاد من الفوز ذهابا بنتيجة 4-1.

وقال وليد الكرتي لاعب بيراميدز عبر بي إن سبورتس: "مباراة الجيش الملكي لم تكن سهلة خاصة مع الضغط الجماهيري، لكننا قدمنا أقصى ما بوسعنا ونجحنا في الوصول إلى نصف النهائي".

وأضاف "بيراميدز يملك الطموح والإمكانيات الكبيرة ومع تزايد الانسجام بين لاعبيه أصبح قادرا على المنافسة. اليوم نحن في نصف النهائي ولما لا نلعب النهائي ونحصد اللقب".

وسجل يوسف الفحلي وجويل بيا هدفي الجيش الملكي في شباك بيراميدز.