كورتوا: نسينا كيف نلعب كرة القدم في الشوط الثاني.. وإذا سجلنا هدفين مبكرا سنسجل الثالث

الثلاثاء، 08 أبريل 2025 - 23:48

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

يرى تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد أن فريقه نسى كيف يلعب كرة القدم في الشوط الثاني.

تيبو كورتوا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وفاز أرسنال على ريال مدريد بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب الإمارات في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كورتوا للصحفيين عقب المباراة: "أرسنال فريق قوي ويضغط بشكل جيد بين الخطوط، في الشوط الأول أول كنا صامدون وخلقنا هجمات مرتدة خطيرة ولكن في الشوط الثاني نسينا كيفية لعب كرة القدم وأعتقد أننا لم نكن هادئين كفاية".

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وواصل "لقد سجلوا هدفين من ركلتين حرتين ثم الثالث ولم يكن لدينا رد فعل ولكن علينا الإيمان بذلك الفريق وأعتقد أن الأمر ممكن ولكن يجب أن نصحح أخطائنا ونحاول الفوز، إذا سجلنا هدفين مبكرا سيأتي الثالث".

وتابع "لا أعتقد أن الأمر كان بسبب فقدنا للسيطرة ولكن كان بسبب قوة الفريق الآخر، في الشوط الأول تعاملنا مع الضغط جيدا ولكن لم نفعل ما أردناه في الشوط الثاني ولم يفلح الأمر، لذلك يجب أن نتطور ونتعلم".

وأضاف "لدي عمل أيضا لأقوم به، أرسنال فريق قوي في الركلات الحرة واعتقدت أنني قمت بإيقاف الحائط جيدا وأنا دائما ما أضع لاعب إضافي لأمنع تلك الكرات المنحنية ولذلك أعتقد أنني قد أتحمل المسؤولية أيضا لأنني كان من الممكن أن أضع لاعب إضافي أما الهدف الثاني كان رائعا وبالنهاية الهدفين جاءا من خطئين غير ضروريين لأن الخطورة لم تكن متواجدة ولكن علينا دراسة الأخطاء على لا نرتكبها في الإياب".

وتقام مباراة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو يوم الأربعاء المقبل.

تيبو كورتوا ريال مدريد أرسنال دوري أبطال أوروبا
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