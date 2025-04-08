ربيعة: نفعل كل شيء من أجل جمهور الأهلي العظيم.. ولعبنا أمام الهلال للهجوم

الثلاثاء، 08 أبريل 2025 - 23:37

كتب : FilGoal

الأهلي - الهلال السوداني - رامي ربيعة

أعرب رامي ربيعة مدافع فريق الأهلي عن سعادته بحسم التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحسم الأهلي مباراة الإياب أمام الهلال السوداني بهدف دون مقابل سجله إمام عاشور، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بنفس النتيجة بهدف محمد هاني.

ويتأهل الأهلي لنصف النهائي للمرة السادسة على التوالي ليواجه صنداونز الجنوب إفريقي.

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وقال رامي ربيعة عبر قناة بي إن سبورتس: "أشكر زملائي والجماهير التي حضرت للمباراة، وجمهور الأهلي دائما ما يدعمنا ويأتي خلفنا في كل مكان ونحن نلعب من أجلهم لأنه جمهور عظيم".

وتابع "نجحنا في غلق مفاتيح لعب الهلال وكنا في حالة تركيز كبيرة وكنا نأمل في تحقيق نتيجة أفضل في الذهاب".

واختتم ربيعة تصريحاته "هدفنا كان الهجوم وليس الدفاع في مباراة الإياب حتى لا نضغط أنفسنا".

ويواجه الأهلي فريق صنداونز الجنوب إفريقي في نصف النهائي.

وتقام مباراة الذهاب أحد يومي 18 أو 19 أبريل الجاري في جنوب إفريقيا.

بينما مباراة الإياب ستكون في مصر أحد يومي 25 أو 26 أبريل الجاري.

وحسم الأهلي تأهله للمربع الذهبي بدوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة على التوالي.

وتواجد الأهلي في نهائي الخمس نسخ الأخيرة ويسعى للوصول للنهائي الـ 18 في تاريخه والسادس على التوالي.

وحقق الأهلي رقما مميزا بالتواجد في المربع الذهبي للمرة الثامنة بآخر 9 نسخ أقيمت.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 لقبا.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا رامي ربيعة
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