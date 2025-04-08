وكيله لـ في الجول: عبد المجيد مستمر مع الزمالك وتواصل لتعديل عقده.. حالة واحدة لرحيله

الثلاثاء، 08 أبريل 2025 - 23:17

كتب : حامد وجدي

حسام عبد المجيد - 100 مباراة مع الزمالك

كشف إسلام عبد المجيد شقيق ووكيل حسام عبد المجيد لاعب الزمالك، عن حقيقة رغبة اللاعب في الرحيل عن النادي.

وقال إسلام عبد المجيد في تصريحات لـ FilGoal.com: "نتعجب من الأخبار المنتشرة خلال الأيام السابقة عن علاقة حسام عبد المجيد بالزمالك خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف "اللاعب مازال مرتبطا بعقد مع الزمالك لموسمين ونصف، إذا وصلنا عرضا جيدا للاحتراف أوروبيا في الصيف سنناقشه مع النادي، ولكن بخلاف ذلك فهو يلعب في ناد كبير بحجم الزمالك بالفعل".

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وكيل حسام عبد المجيد أتبع "عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك لا يوجد به شروط جزائية ومستمر لموسمين ونصف".

وأتم "مسؤولو الزمالك تواصلوا معنا لتعديل عقد اللاعب، لكننا لم نعقد جلسات رسمية حتى الآن".

حسام عبد المجيد يلعب مع الفريق الأول لنادي الزمالك منذ عام 2019، وقد أصبح مكن عناصر الفريق الأساسية منذ 3 سنوات.

صاحب الـ23 عاما توج مع الزمالك ببطولات الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرة، وكأس الكونفدرالية مرة، وكأس السوبر الإفريقي مرة.

حسام عبد المجيد كان أيضا ضمن عناصر منتخب مصر الأولمبي الذي حقق المركز الرابع في أولمبياد باريس.

كما أصبح لاعب الزمالك عنصرا دوليا بعدما خاض مباراتين دوليتين رفقة منتخب مصر الأول منذ عام 2023.

ويستعد الزمالك لمواجهة ستيلينبوش الجنوب إفريقي مساء غد الأربعاء في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

الدوري المصري الزمالك حسام عبد المجيد
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