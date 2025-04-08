لا انتقام اليوم.. رائعتان من رايس يزينان فوز أرسنال على ريال مدريد بثلاثية

الثلاثاء، 08 أبريل 2025 - 23:14

كتب : FilGoal

أرسنال ضد ريال مدريد

حقق أرسنال الفوز على ريال مدريد بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الإمارات في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل ثلاثية أرسنال في المباراة كل من ديكلان رايس الذي أحرز ثنائية وميكيل ميرينو.

ريال مدريد كان يسعى للفوز من أجل محو ذكرى الهزيمة في 2006 والتي كانت المواجهة الوحيدة التي جمعت بين الفريقين ولكن الانتقام لم يتم اليوم وربما قد يتأجل إلى مباراة الإياب.

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التشكيل

بدأ ريال مدريد المباراة بدافيد ألابا كظهير أيسر، بينما عاد بوكايو ساكا لتشكيل أرسنال الأساسي.

أحداث المباراة

أرسنال بدأ المباراة بضغط شرس وكاد أن يسجل الأول من ركلة ركنية ولكن ويليام ساليبا منعها بالخطأ من على خط المرمى.

وطالب أرسنال باحتساب ركلة الجزاء في الدقيقة 14 ولكن الحكم اعتبرها غير متعمدة.

وأهدر كيليان مبابي انفرادا بالمرمى في الدقيقة 30 بعد تمريرة رائعة من جود بيلينجهام.

وأرسل ساكا عرضية خطيرة مرت من الجميع في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 44 تألق كورتوا ومنع فرصة خطيرة على مرتين.

الشوط الثاني بدأ بتهديد أول من كيليان مبابي ولكن كرته جاءت بالشباك الخارجية.

وسجل أرسنال الهدف الأول عن طريق رايس من ركلة حرة رائعة نفذها على يسار كورتوا.

وفي الدقيقة 66 تألق كورتوا من جديد ومنع أرسنال من التسجيل على مرتين.

وبعد 4 دقائق وبنفس الطريقة سجل رايس الهدف الثاني من ركلة حرة أخرى.

وأصبح رايس خامس لاعب يسجل من ركلتين حرتين في نفس المباراة بتاريخ دوري أبطال أوروبا.

وأنهى ميرينو ثلاثية أرسنال في الدقيقة 75 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

وتلقى إدواردو كامافينجا بطاقة حمراء في الدقيقة 94 بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية وسيغيب بسببها عن مباراة الإياب.

وشهدت المباراة إصابة بوكايو ساكا وخروجه مستبدلا في الشوط الثاني وحل لياندرو تروسارد بدلا منه.

وتقام مباراة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو يوم الأربعاء بالأسبوع المقبل.

أرسنال ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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