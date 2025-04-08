على خطى تتويج 2010.. إنتر يُسقط بايرن على أرضه لأول مرة من 4 سنوات في أبطال أوروبا

ألحق إنتر الإيطالي الخسارة الأولى لـ بايرن ميونيخ الألماني على ملعبه أليانز أرينا منذ 4 سنوات، بعدما حقق الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وتلقى بايرن ميونيخ خسارة على ملعبه في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ خسارته أمام باريس سان جيرمان 3-2 في إبريل 2021، إذ حقق البافاري الفوز خلال تلك الفترة في 17 مباراة، وتعادل في 5 مواجهات.

سجل هدف إنتر الأول لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 38 ليصبح أول لاعب من إنتر يسجل 7 أهداف في دوري أبطال أوروبا في موسم واحد منذ صامويل إيتو موسم 2010 - 2011 والتي وصل فيها الكاميروني لـ8 أهداف

وسجل هدف بايرن ميونيخ الوحيد توماس مولر في الدقيقة 85، قبل أن يعيد دافيد فراتيسي التقدم لفريقه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 88.

وحقق إنتر الفوز في 5 مباريات على التوالي في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ الفوز في 6 مباريات متتالية موسم 2009 - 2010 والتي فاز فيها إنتر باللقب تحت قيادة جوزيه مورينيو.

ويسعى إنتر لترسيخ لترسيخ العقدة أمام بايرن ميونيخ في المواجهات الإقصائية بدوري الأبطال، بعدما حقق الفوز في نهائي 2009 - 2010 بهدفين نظيفين، وكذلك التأهل من ثمن نهائي نسخة 2010 - 2011 بعد التعادل في مجموع المباراتين (3-3) ولكن تأهل بطل إيطاليا بفضل الهدف خارج الأرض.

وتقام مباراة الإياب يوم 16 إبريل القادم على ملعب سان سيرو.

ويلتقي الفائز من تلك المواجهة أمام الفائز من بروسيا دورتموند الألماني أمام برشلونة الإسباني في نصف النهائي.

بدأت المباراة بضغط من بايرن ميونيخ، وسبب مايكل أوليسي خطورة على مرمى يان سومر حارس إنتر.

سدد أوليسي في الدقيقة 6 ومرت بجوار القائم، وكرر الجناح الفرنسي الخطورة بلعب كرة عرضية لهاري كين الذي لعبها رأسية تصدى لها سومر.

وعاد أوليسي للتسديد من جديد في الدقيقة 16 ولكن واصل سومر التأهل.

وشهدت الدقيقة 26 أخطر فرص بايرن ميونيخ بعد مرور رائع من أوليسي وأهداها لهاري كين داخل منطقة الجزاء الذي سدد في القائم لتخرج الكرة.

ووسط الضغط الكبير لبايرن ميونيخ، نجح لاوتارو مارتينيز في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 38 بعد تمريرة بالكعب من تورام ليسددها بوجه قدمه الخارجي.

video:1

وانتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، ضغط إنتر لخطف الهدف الثاني، وسط تألق من الحارس جوناس أوربيج الذي منع شباكه من تلقي الهدف الثاني في الدقيقة 56 بعد تسديدة قوية من مارتينيز.

وأجرى كومباني 3 تبديلات في محاولة لتعديل النتيجة فدفع بـ توماس مولر وساشا بوي وسيرجي جنابري وخروج جيريرو وليروي ساني وكيم مين جاي.

وبالفعل نجح البديل توماس مولر في تسجيل التعادل في الدقيقة 85 بعد عرضية من لايمار.

video:2

مولر يظهر في الوقت الحاسم ويهدي بايرن ميونيخ التعادل#دوري_أبطال_أوروبا#UCL pic.twitter.com/VMVCFm2pp5 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 8, 2025

ووسط محاولات بايرن لإحراز الهدف الثاني لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه، نجح إنتر في تنفيذ هجمة مرتدة منظمة لينهيها فراتيسي في شباك بايرن ميونيخ، لتنتهي المباراة بفوز الضيوف بهدفين مقابل هدف وحيد.