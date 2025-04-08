تأهل تاريخي.. بيراميدز إلى نصف نهائي دوري الأبطال رغم الخسارة أمام الجيش الملكي

الثلاثاء، 08 أبريل 2025 - 23:09

كتب : FilGoal

علي جبر - بيراميدز

تأهل بيراميدز إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وخسر بيراميدز أمام الجيش الملكي 2-0، لكنه استفاد من الفوز ذهابا بنتيجة 4-1.

وسجل يوسف الفحلي وجويل بيا هدفي الجيش الملكي في شباك بيراميدز.

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وينتظر بيراميدز الفائز من مواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي ومولودية الجزائر، لمواجهته في نصف النهائي.

وكان أورلاندو بايرتس قد حسم نتيجة الذهاب في الجزائر بالفوز بهدف دون رد.

وصف المباراة

بدأ نادي الجيش الملكي المباراة بضغط هجومي بحثا عن تسجيل هدف التقدم مبكرا.

وبعد عرضية متقنة نجح يوسف الفحلي في تسجيل الهدف الأول من تسديدة على الطائر في المرمى.

ورد نادي بيرايمدز عن طريق تسديدة قوية من ماييلي لكنها مرت أعلى من المرمى.

وطالب لاعبو الجيش الملكي بالحصول على ركلة جزاء بعد تدخل من علي جبر على يوسف الفحلي لكن حكم المباراة طالب باستمرار اللعب.

وأرسل مصطفى فتحي عرضية خطيرة لكن دفاع نادي الجيش الملكي أبعدها عن مناطق الخطورة.

وأحرز ماييلي هدف التعادل لنادي بيراميدز بضربة رأسية مستغلا عرضية محمد الشيبي، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وكثف الجيش الملكي ضغطه الهجومي في الشوط الثاني وسدد أمين زحزوح كرة قوية لكن الشناوي تصدى لها ببراعة.

وسدد يوسف الفحلي كرة قوية من الجهة اليمنى ارتطمت بالعارضة لتضيع فرصة خطيرة للتسجيل.

ونجح البديل جويل بيا في تسجيل الهدف الثاني لنادي الجيش الملكي في الدقيقة 82 ليشعل المباراة.

وأنقذ أحمد الشناوي فرصة هدف محقق بعد انفراد تام.

وسدد جويل بيا تسديدة قوية مرت بجوار القائم بقليل لتضيع فرصة مؤكدة للهدف الثالث.

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