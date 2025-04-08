بمشاركة حجازي.. نيوم يحقق الفوز الأكبر على الباطن في خطوة جديدة نحو الدوري السعودي

الثلاثاء، 08 أبريل 2025 - 22:08

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - نيوم

شارك أحمد حجازي في فوز فريقه نيوم على الباطن ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو).

أحمد حجازي

النادي : نيوم

نيوم

واكتسح فريق نيوم مضيفه الباطن بنتيجة 7-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 27 من دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو).

واقترب نيوم خطوة جديدة نحو الصعود إلى الدوري السعودي للمحترفين.

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وعزز نيوم صدارة ترتيب جدول المسابقة رافعا رصيده إلى 63 نقطة، مع تبقي 6 جولات على النهاية.

وافتتح عبده جابر النتيجة وسجل هدف التقدم في الدقيقة الأولى لنادي نيوم.

فيما سجل البرازيلي كارلوس جونيو 4 أهداف "سوبر هاتريك".

بينما أحرز البرتغالي أفنوسو تايرا هدف أصحاب الأرض الأول عند الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني عزز الجزائري سعيد بن رحمة، لاعب نيوم، النتيجة بهدف سابع من ركلة جزاء عند الدقيقة 76.

وبعدها بدقيقتين قلص الفرنسي تيبولت بيري النتيجة للباطن بهدف ثانٍ.

نيوم أحمد حجازي
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