كرة سلة - بالعلامة الكاملة.. الاتحاد يختتم الدور الأول من الدوري الإفريقي بفوز جديد

الثلاثاء، 08 أبريل 2025 - 21:04

كتب : عمرو عبد المنعم

أحمد عادل دولا - فريق الاتحاد كرة سلة

واصل الاتحاد السكندري مشواره في الدوري الإفريقي لكرة السلة بخطى ثابتة بعد تحقيق الانتصار الثالث على التوالي.

وتغلب الاتحاد السكندري على ريفرز هوبرز النيجيري بنتيجة 100-80 ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة.

وتقام المجموعة المكونة من 4 فرق بنظام دورين إذ يلعب كل فريق ست مباريات في المجموعة.

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وبذلك حقق الاتحاد الفوز على كل من الفتح الرباطي المغربي واستاد مالي وريفرز هوبرز على الترتيب.

وبدأت المباراة متكافئة بين الطرفين وحسم الاتحاد الفترة الأولى بنتيجة 25-23 قبل أن يوسع الفريق السكندري الفارق إلى 52-42 مع نهاية الشوط الأول.

وهيمن الاتحاد على الفترتين الثالثة والرابعة إذ تقدم بنتيجة 81-65 قبل أن يتم حسم المباراة بنتيجة 100-80.

ويلعب الاتحاد مباراته المقبلة أمام استاد مالي ضمن منافسات الجولة الخامسة يوم الخميس في تمام السادسة مساء.

وتضم مجموعة الاتحاد كل من الفتح الرباطي واستاد مالي وريفرز هوبرز النيجيري.

وتقام المجموعة بنظام دورين أي كل فريق يلعب 6 مباريات ثم يتأهل الأول والثاني مباشرة إلى ربع النهائي بينما ينتظر الثالث ترتيبه بين أفضل مركز ثالث.

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