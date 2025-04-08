انتهت في أبطال إفريقيا - بيراميدز (0)-(2) الجيش الملكي.. تأهل بشق الأنفس

الثلاثاء، 08 أبريل 2025 - 20:48

كتب : FilGoal

بيراميدز - الجيش الملكي - مصطفى فتحي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

لمتابعة مباراة بيراميدز ضد الجيش الملكي دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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نهاية المباراة

ق80 جويل بيا يسجل الهدف الثاني لنادي الجيش الملكي

ق78 العارضة تمنع الثاني بعد تسديدة قوية من عبد اللطيف حدراف

ق70 عرضية خطيرة من أمين زحزوح يتصدى لها أحمد الشناوي

ق56 انطلاقة خطيرة من مصطفى فتحي وتسديدة قوية تمر أعلى المرمى

ق48 يوسف الفحلي يهدر هدف محقق من داخل منطقة الـ6 ياردات

ق47 أحمد الشناوي يتصدى لانفراد تام من أمين زحزوح مهاجم الجيش الملكي

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نهاية الشوط الأول

ق45+1 إلغاء الهدف بداعي التسلل على ماييلي

ق45 ماييلي يسجل الهدف الأول بضربة رأسية قوية

ق41 هدف محقق يضيع من يوسف الفحلي لاعب الجيش الملكي

ق 29 هينوك إينونجا باك يتعرض للإصابة وتغيير اضطراري

ق24 تسديدة قوية من مصطفى فتحي تمر أعلى مرمى الجيش الملكي بقليل

ق15 محاولة خطيرة من بيراميدز عن طريق كريم حافظ يتصدى لها حارس الجيش الملكي

ق11 يوسف الفحلي يسجل الهدف الأول لنادي الجيش الملكي

ق7 تسددية قوية من ماييلي تعلة مرمى فريق الجيش الملكي

ق2 عرضية خطيرة لنادي الجيش الملكي من الجهة اليمنى يبعدها دفاع بيراميدز عن مناطق الخطورة

انطلاق المباراة

بيراميدز الجيش الملكي
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