انتهت في أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ (1)-(2) إنتر

نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة بايرن ميونيخ الألماني أمام إنتر الإيطالي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب أليانز أرينا.

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وتقام مباراة الإياب يوم 16 إبريل في ملعب سان سيرو بإيطاليا.

ويلتقي الفائز من هذا الدور أمام الفائز من برشلونة ودورتموند الذين يخوضون مواجهة الذهاب يوم الأربعاء.

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نهاية المباراة بفوز إنتر على حساب بايرن ميونيخ في معقله أليانز أرينا 2-1.

ق 88: جووووووول الثاني لإنتر بعد هجمة مرتدة منظمة لينهيها فراتيسي في شباك بايرن ميونيخ.

ق 85: جووووووول التعادل لبايرن ميونيخ عن طريق توماس مولر بعد متابعة لعرضية كونراد لايمر.

ق 74: 3 تبديلات لبايرن بنزول توماس مولر وساشا بوي وسيرجي جنابري وخروج جيريرو وليروي ساني وكيم مين جاي.. وتبديل لإنتر بخروج مختارين ونزول فراتيسي

ق 62: كرة عرضية من لايمار قابلها ستانشيتش رأسية مرت أعلى عارضة سومر.

ق 56: تألق حارس بايرن جوناس أوربيج ويمنع الهدف الثاني بعد تسديدة قوية من مارتينيز.

ق 54: بطاقة صفراء لـ لاوتارو مارتينيز بعد ارتكاب مخالفة ضد أوليسي لتعطيل الهجمة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38: جوووووول الأول لإنتر عن طريق لاوتارو مارتينيز بعد تمريرة بالكعب من تورام ليسددها بوجه قدمه الخارجي.

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ق 31: باريلا ينطلق ويسدد من داخل منطقة الجزاء لتصطدم الكرة في الشباك من الخارج.

ق 29: بطاقة صفراء لـ كيم مين جاي بعد تدخل قوي ضد قدم لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر.

ق 26: مهارة رائعة من أوليسي داخل منطقة الجزاء ليمرر إلى هاري كين الذي سدد في القائم الايسر

ق 16: تسديدة قوية من أوليسي تصدى لها حارس إنتر.

ق 14: كرة عرضية من أوليسي لعبها هاري كين رأسية تصدى لها سومر.

ق 6: تسديدة قوية من أوليسي تمر بجوار القائم بقليل.

بداية المباراة