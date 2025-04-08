كرة يد - في حضور أشرف صبحي وحسن مصطفى.. منتخب الناشئين في مجموعة آسيوية بالمونديال

أسفرت قرعة منافسات كأس العالم للناشئين تحت 18 عاما عن تواجد مصر في المجموعة السابعة.

وتضم المجموعة السابعة ثلاثي آسيوي بجانب مصر وهم البحرين واليابان وكوريا الجنوبية.

وتستضيف مصر منافسات بطولة العالم للناشئين خلال الفترة من6 إلى 17 أغسطس المقبل بمشاركة 32 منتخبا.

وشهدت مراسم القرعة حضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

ووفقًا للوائح البطولة، يحق للدولة المضيفة "مصر" اختيار المجموعة التي ستتواجد بها، وذلك بعد سحب قرعة المنتخبات في التصنيفات الرابع، الثالث، والثاني، لتقوم بعدها باختيار مجموعتها ومنتخب آخر من التصنيف الأول، قبل استكمال قرعة بقية فرق التصنيف الأول.

وجاءت المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى: السويد - البرتغال - الكويت - النمسا.

المجموعة الثانية: المجر - سويسرا - المغرب - كوسوفو.

المجموعة الثالثة: صربيا - إسبانيا - كرواتيا - الجزائر.

المجموعة الرابعة: إيسلندا - البرازيل - غينيا - السعودية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا - سلوفينيا - أوروجواي - جزر الفارو.

المجموعة السادسة: النرويج - فرنسا - الأرجنتين - (سيتم تحديده لاحقا).

المجموعة السابعة: مصر - اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.

المجموعة الثامنة: الدنمارك - تونس - التشيك - أمريكا.