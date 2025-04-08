انتهت دوري أبطال أوروبا - أرسنال (3)-(0) ريال مدريد

الثلاثاء، 08 أبريل 2025 - 20:44

كتب : FilGoal

أرسنال ضد ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أرسنال ضد ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة

ق94. بطااقة حمراء لإدواردو كامافينجا بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

ق75. جووووول الثااالث لأرسنال عن طريق ميكيل ميرينو بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

ق73. إصابة ساكا ودخول لياندرو تروسارد بدلا منه.

ق70. جوووووووول الثااني لأرسنال من ركلة حرة أخرى لديكلان رايس.

ق66. كورتوا يتعملق ويمنع فرصة خطيرة أخرى على مرتين.

ق57. جوووووول أول لأرسنال عن طريق ديكلان رايس من ركلة حرة رائعة

ق50. تهديد أول من كيليان مبابي.

يداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44. كورتوا يتألق على مرتين برأسية من ميكيل ميرينو ومتابعة مارتينيلي.

ق40. عرضية خطيرة من ساكا تمر من أمام جميع اللاعبين.

ق30. مبابي يهدر انفرادا بالمرمى بعد تمريرة من بيلينجهام.

ق14. مطالبات باحتساب ركلة جزاء لأرسنال ولكن تقنية الفيديو تشير باستمرار اللعب.

ق12. كورتوا يتصدى لفرصة الأول من تسديدة توماس بارتي.

ق7. ويليام ساليبا ينقذ مرمى ريال مدريد بالخطأ من على الخط.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد أرسنال دوري أبطال أوروبا
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