تشكيل الجيش الملكي - الفحلي وزحزوح يقودان الهجوم أمام بيراميدز
الثلاثاء، 08 أبريل 2025 - 20:14
كتب : FilGoal
يقود الثنائي يوسف الفحلي وأمين زحزوح هجوم نادي الجيش الملكي المغربي في مواجهة بيراميدز المرتقبة.
ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي بعد قليل ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز بيراميدز على الجيش الملكي 4-1.
وجاء تشكيل الجيش الملكي كالتالي:
حراسة المرمى: حمزة حمياني
الدفاع:أنس باش - حاتم الصوابي - هينوك باكا - أوجوستو كارنيرو
الوسط: زين الدين دراك - ربيع حريمات - عبد اللطيف حدراف - خالد آيت ورخان
الهجوم: يوسف الفحلي - أمين زحزوح.
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