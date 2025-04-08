التشكيل - كين يقود هجوم بايرن.. وثنائي البافاري السابقان أساسيان مع إنتر

يستضيف بايرن ميونيخ الألماني منافسه إنتر الإيطالي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب أليانز أرينا.

وقرر فينسينت كومباني المدير الفني لبايرن ميونيخ اللعب بطريقة 3 - 4 - 3 في ظل غياب جمال موسيالا بسبب الإصابة، على أن يلعب الكرواتي ستانشيتش قلب الدفاع بجانب داير وكيم مين جاي.

ويبدأ بايرن ميونيخ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جوناس أوربيج

الدفاع: يوسيب ستانشيتش - كيم مين جاي - إيريك داير - كونراد لايمار

الوسط: جوشوا كيميتش - ليون جورتسيكا - رافاييل جيريرو

الهجوم: ليروى ساني - هاري كين - مايكل أوليسي

ويغيب عن بايرن ميونيخ كلا من: ألفونسو ديفيز، وجمال موسيالا، وكينجسلي كومان، ومانويل نوير، وأوباميكانو بسبب الإصابة.

أما سيميوني إنزاجي المدير الفني لإنتر فدفع بحارس ومدافع بايرن القدامي يان سومر، وينجامين بافار.

ويبدأ إنتر بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: يان سومر

الدفاع: بنجامين بافار - فرانشيسكو أتشيربي - أليساندرو باستوني

الوسط: ماتيو دارميان - نيكولو باريلا - هاكان تشالهان أوجلو - هنريك مخيتاريان - كارلوس أوجوستو

الهجوم: ماركوس تورام - لاوتارو مارتينيز

ويغيب عن صفوف إنتر زيلنيسكي، ودومفريس، ومهدي طارمي بسبب الإصابة، فيما يغيب كريستيان أسلاني بسبب الإيقاف، فيما يتواجد ديماركو على مقاعد البدلاء.

ويلتقي الفائز من هذا الدور أمام الفائز من برشلونة ودورتموند الذين يخوضون مواجهة الذهاب يوم الأربعاء.

وتقام مباراة الإياب يوم 16 إبريل في إيطاليا.