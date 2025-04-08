التشكيل - كين يقود هجوم بايرن.. وثنائي البافاري السابقان أساسيان مع إنتر

الثلاثاء، 08 أبريل 2025 - 20:02

كتب : FilGoal

هاري كين - بايرن ميونيخ

يستضيف بايرن ميونيخ الألماني منافسه إنتر الإيطالي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب أليانز أرينا.

وقرر فينسينت كومباني المدير الفني لبايرن ميونيخ اللعب بطريقة 3 - 4 - 3 في ظل غياب جمال موسيالا بسبب الإصابة، على أن يلعب الكرواتي ستانشيتش قلب الدفاع بجانب داير وكيم مين جاي.

ويبدأ بايرن ميونيخ بالتشكيل التالي:

أخبار متعلقة:
سقط الجميع.. نابولي يهدر فرصة تقليص الفارق مع إنتر بالتعادل مع بولونيا بايرن يفقد كومان أمام إنتر مؤتمر سومر: علينا الفوز على بايرن ميونيخ في ألمانيا.. ونلعب أفضل في دوري الأبطال

حراسة المرمى: جوناس أوربيج

الدفاع: يوسيب ستانشيتش - كيم مين جاي - إيريك داير - كونراد لايمار

الوسط: جوشوا كيميتش - ليون جورتسيكا - رافاييل جيريرو

الهجوم: ليروى ساني - هاري كين - مايكل أوليسي

ويغيب عن بايرن ميونيخ كلا من: ألفونسو ديفيز، وجمال موسيالا، وكينجسلي كومان، ومانويل نوير، وأوباميكانو بسبب الإصابة.

أما سيميوني إنزاجي المدير الفني لإنتر فدفع بحارس ومدافع بايرن القدامي يان سومر، وينجامين بافار.

ويبدأ إنتر بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: يان سومر

الدفاع: بنجامين بافار - فرانشيسكو أتشيربي - أليساندرو باستوني

الوسط: ماتيو دارميان - نيكولو باريلا - هاكان تشالهان أوجلو - هنريك مخيتاريان - كارلوس أوجوستو

الهجوم: ماركوس تورام - لاوتارو مارتينيز

ويغيب عن صفوف إنتر زيلنيسكي، ودومفريس، ومهدي طارمي بسبب الإصابة، فيما يغيب كريستيان أسلاني بسبب الإيقاف، فيما يتواجد ديماركو على مقاعد البدلاء.

ويلتقي الفائز من هذا الدور أمام الفائز من برشلونة ودورتموند الذين يخوضون مواجهة الذهاب يوم الأربعاء.

وتقام مباراة الإياب يوم 16 إبريل في إيطاليا.

بايرن ميونيخ إنتر دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
لا انتقام اليوم.. رائعتان من رايس يزينان فوز أرسنال على ريال مدريد بثلاثية الأولى منذ 4 سنوات.. إنتر يُسقط بايرن على أرضه ويضع قدما في نصف نهائي أبطال أوروبا انتهت في أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ (1)-(2) إنتر انتهت دوري أبطال أوروبا - أرسنال (3)-(0) ريال مدريد تشكيل أرسنال - ساكا وميرينو يقودان الهجوم في مواجهة ريال مدريد تشكيل ريال مدريد - مبابي يقود الهجوم أمام أرسنال.. وكورتوا يحرس المرمى مؤتمر فليك: نريد الحفاظ على سلسلة عدم الخسارة.. والأهم تدوير التشكيل بيدري: نشعر أن لامين يامال سيفعل شيء ما مثل ميسي.. وتخوفنا من خطة التسلل
أخر الأخبار
وكيله لـ في الجول: عبد المجيد مستمر مع الزمالك وتواصل لتعديل عقده.. حالة واحدة لرحيله دقيقة | الدوري المصري
لا انتقام اليوم.. رائعتان من رايس يزينان فوز أرسنال على ريال مدريد بثلاثية 4 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الأولى منذ 4 سنوات.. إنتر يُسقط بايرن على أرضه ويضع قدما في نصف نهائي أبطال أوروبا 8 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
السادسة على التوالي.. الأهلي إلى المربع الذهبي بعد الفوز على الهلال ذهابا وإيابا 10 دقيقة | الكرة الإفريقية
تأهل تاريخي.. بيراميدز إلى نصف نهائي دوري الأبطال رغم الخسارة أمام الجيش الملكي 10 دقيقة | الكرة المصرية
لمواجهة الأهلي.. صنداونز يقصي الترجي ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
بمشاركة حجازي.. نيوم يحقق الفوز الأكبر على الباطن في خطوة جديدة نحو الدوري السعودي ساعة | سعودي في الجول
كرة سلة - بالعلامة الكاملة.. الاتحاد يختتم الدور الأول من الدوري الإفريقي بفوز جديد 2 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بالزمالك لـ في الجول: استبعاد زيزو من لقاء ستيلنبوش لهذا السبب 2 في الجول يكشف - ماذا ستفعل لجنة التظلمات في أزمة القمة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز 3 أمم إفريقيا للناشئين - مصر تفوز على الكاميرون وتنعش آمال التأهل لكأس العالم 4 خبر في الجول - عرض جديد من الأهلي لـ عبد المنعم.. وتغيير في قرار نيس بشأن الإعارة