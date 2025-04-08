تشكيل بيراميدز - ماييلي يقود الهجوم أمام الجيش الملكي.. واستبعاد إبراهيم عادل ورمضان

الثلاثاء، 08 أبريل 2025 - 19:55

كتب : FilGoal

احتفال ماييلي مع بيراميدز ضد البنك الأهلي

أعلن الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش تشكيل فريقه لمواجهة الجيش الملكي ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز بيراميدز على الجيش الملكي 4-1.

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ويقود فيستون ماييلي ومصطفى فتحي هجوم الفريق الأزرق أمام نظيره المغربي.

وتم استبعاد الثلاثي رمضان صبحي وإبراهيم عادل وبلاتي توريه من قائمة المباراة بسبب الإصابات التي لحقت بهم جراء التدريب على ملعب سيء في القنيطرة، في ظل تضييق النادي المضيف على بيراميدز في إيجاد ملعب مناسب ليخوض تدريباته عليه.

وجاء تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - علي جبر - محمود مرعي - محمد حمدي

خط الوسط: وليد الكرتي- مهند لاشين - أحمد توفيق - كريم حافظ - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

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