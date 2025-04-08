فيفا يقرر وضع كاميرات على أجساد الحكام في كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اعتماد تقنية جديدة خلال بطولة كأس العالم للأندية.

وسيتم تثبيت كاميرات على أجساد الحكام خلال البطولة.

تأتي تلك الخطوة من أجل إتاحة الفرصة للمشاهد من أجل مشاهدة المباراة من منظر الحكم.

ويرى فيفا أن تلك الخطوة ستكون بمثابة التشجيع على إخراج جيل جديد للحكام من المشاهدين الذين سيتم إلهامهم بعد رؤية المباريات.

كما سيتم اعتماد القانون الجديد خلال البطولة والذي يحد من إهدار حراس المرمى للوقت.

في القانون الجديد يتم احتساب ركلة ركنية في حالة احتفاظ حارس المرمى بالكرة لأكثر من 8 ثواني.

ويشارك 32 فريقا في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بنظامها الجديد والمقرر إقامتها الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويخوض الأهلي المباراة الافتتاحية ضد إنتر ميامي الأمريكي.

بينما تستضيف دول أمريكا وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة.

ويقترب منتخب مصر من حصد بطاقة التأهل للمونديال للمرة الرابعة في تاريخه إذ يتصدر قبل 4 جولات على النهاية بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو.