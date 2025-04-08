تشكيل أرسنال - ساكا وميرينو يقودان الهجوم في مواجهة ريال مدريد

الثلاثاء، 08 أبريل 2025 - 19:51

كتب : FilGoal

أرسنال

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ريال مدريد.

ويلتقي ريال مدريد مع أرسنال على ملعب الإمارات بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ساكا في التشكيل الأساسي ويقود الهجوم بجانب ميكيل ميرينو لاعب الوسط في الأساس.

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بينما يلعب جاكوب كيفيور بدلا من جابرييل ميجاليس المصاب في خط الدفاع.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: دافيد رايا.

الدفاع: جوريين تيمبر - جاكوب كيفيور - ويليام ساليبا - لويس سيكيلي.

الوسط: ديكلان رايس - توماس بارتي - مارتن أوديجارد.

الهجوم: بوكايو ساكا - ميكيل ميرينو - جابرييل مارتينيلي.

وكان ريال مدريد قد فاز في دور الـ 16 على أتليتكو مدريد، بينما تأهل أرسنال على حساب بي إس في أيندهوفن.

أرسنال ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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