تسلسل زمني - رحلة بقاء زيزو وعرض الـ350 مليون.. و"العشم" والاحتياج سببان لتأخر التجديد

كسر أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك الصمت وتحدث عن مستقبله في رسالة عبر صفحته على فيسبوك.

وتحوم الشكوك حول استمرار زيزو مع الزمالك لمواسم مقبلة، في ظل ظهور الكثير من التكهنات حول مستقبله.

وتناول زيزو في رسالته عن الأزمات التي صاحبت مفاوضات الزمالك معه لتجديد تعاقده ملمحا لإمكانية رحيله فاتحا الباب للعب بقميص النادي الأهلي.. طالع رسالة زيزو بالكامل بالضغط هنا

الحديث عن مفاوضات زيزو مع الزمالك لتجديد تعاقده استمر على مدار موسم كامل، لم تخلو أي مداخلة تليفزيونية أو تصريح صحفي لمسؤولي الزمالك من الحديث عن مستقبل نجم الفريق.

وفي السطور التالية تسلسل زمني لتفاصيل المفاوضات والعروض التي تلقاها زيزو خلال هذا العام، وقبل أن ينتهي تعاقده مع الفريق الأبيض مع نهاية موسم 2024 - 2025 دون تجديد تعاقده.

1 يوليو 2024

زيزو: في هذه الحالة فقط سأترك الزمالك.. و"العشم" سبب تأخر التجديد

بعث زيزو رسالة إلى جماهير الزمالك بأنه سيترك الزمالك فقط إفادة النادي مادي، مشيرًا إلى أن "عشم" إدارة الزمالك في شخصه كان سبب تأخر المفاوضات من أجل التجديد رسميا أولا لزميله أحمد فتوح.. طالع رسالة زيزو عبر الرابط التالي

وأثناء مشاركة زيزو مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس، تلقى نجم الزمالك الكثير من العروض الخارجية بالإضافة إلى تصريحات من مسؤولين خارجيين بأمنياتهم بضم زيزو.3

13 يوليو 2024

محمد الخليفة رئيس نادي الخلود السعودي: أتمنى ضم زيزو الجوهرة

10 أغسطس 2024

أحمد سالم المتحدث باسم الزمالك: تلقينا عرضا من نيوم السعودي لضم زيزو وإدارة النادي ستأخذ برأي جوزيه جوميز وكل شيء سيتم مناقشته مع المدرب في الجلسة المقبلة.

ونشر FilGoal.com عن تفاصيل عرض نيوم لضم زيزو والذي وصل إلى 5 ملايين دولار (350 مليون جنيه مصري) لمدة موسمين.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

12 أغسطس 2024

الكاس القطرية: عرض قطري لضم زيزو.. وعلم FilGoal.com أن العرض القطري مقدم من نادي العربي ليزامل الإيطالي ماركو فيراتي.. ولكن رفض الزمالك العرض.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

18 أغسطس 2024

زيزو في مقر الزمالك لمناقشة العروض الخارجية

وبعد عودة المنتخب الأولمبي من باريس والحصول على المركز الرابع، تواجد زيزو في مقر الزمالك لمناقشة عروض الاحتراف وحسم مستقبله.. وأبلغت إدارة الزمالك لاعبها في الجلسة رغبتها في بقاء زيزو وعدم رحيله..طالع التفاصيل بالضغط هنا

28 أغسطس 2024

وبعد الجلسة بعث زيزو رسالة إلى جماهير الزمالك لإعلان بقائه في النادي من أجلهم.. طالع تفاصيل رسالة زيزو بالضغط هنا

29 أغسطس 2024

بعدها نشرت إدارة الزمالك بيانا رسميا للإعلان عن بقاء أحمد سيد زيزو، مع استمرار المفاوضات لتجديد تعاقده.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

13 ديسمبر 2024

هدأ الحديث عن مستقبل زيزو حتى أعلن جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك وقتها في حوار مع قناة الزمالك، عن موافقته على إمكانية رحيل زيزو.

وجاء تصريح جوميز كالتالي: "زيزو لاعب محترف ويهتم بنفسه للغاية واستمراره معنا رائع لي كمدرب، وأنا أفهم أن كرة القدم أصبحت صناعة وأتقبل رحيل أي لاعب طالما أن ذلك في صالح النادي".

تصريحات متضاربة من مسؤولي الزمالك

وبدأ حديث مسؤولي الزمالك عن احتياج النادي المادي في تلك الفترة.

15 ديسمبر 2024

حسام المندوه أمين صندوق الزمالك عبر قناة إم بي سي مصر 2: "لا شك أن الزمالك في حالة احتياج شديدة للأموال مقابل بيع زيزو، لكن الزمالك يحتاج زيزو أكثر من الأموال وسنعمل على تجديد تعاقده في وقت قريب جدا".

وأضاف "العرض السعودي لضم زيزو وصل لأكثر من 5 ملايين دولار، والاختيار من بين بيعه أو استمراره كان صعبا، ولكن رأينا في النهاية أن استمراره مع الزمالك هو القرار الصحيح في هذا التوقيت".

26 ديسمبر 2024

أحمد سالم المتحدث باسم الزمالك: "كل ما يثار عن تجديد زيزو هو اجتهادات، عشرات اللاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري ولا أحد يتحدث عنهم وليس زيزو فقط".

وأتم "لا نريد الضغط على زيزو، هو لاعب محترف ويعلم أدواره والاهتمام بملف تجديد زيزو مبالغ فيه".

27 ديسمبر 2024

متحدث الزمالك: هناك لاعبين كبار تنتهي عقودهم بخلاف زيزو.. نعاني من ضغط مالي شديد بعدما سددنا غرامات ومستحقات تصل إلى 6 ملايين دولار ولم يكن لمجلس الإدارة دخل بها

وأجاب عن تجديد زيزو: "الفريق يضم لاعبين كبار تنتهي عقودهم بنهاية الموسم بخلاف زيزو مثل الونش وعمر جابر. زيزو رمز من رموز الزمالك وملف تجديد العقود ضمن أولويات مجلس الإدارة بعد سداد المستحقات".

28 ديسمبر 2024

وأعلن أحمد سليمان المتحدث باسم الزمالك أن زيزو قريب من إتمام تجديد عقده: "تجديد عقد زيزو تم بنسبة 88%، يتبقى فقط التنفيذ وهي مسألة وقت ولكن بانتظار تنفيذ بعض الأشياء الخاصة بالنادي أولا وليس فقط زيزو ولكن جميع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم".

29 ديسمبر 2024

وبعد تتويج الزمالك ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الغريم التقليدي الأهلي، تحدث حسين لبيب رئيس الزمالك عن زيزو.

حسين لبيب: "لماذا كل الناس تترك جميع الأندية واللاعبين التي ستنتهي عقودها وتتحدث فقط عن عقد زيزو؟ أطلب من الجميع بأن يتركنا وشأننا، زيزو لاعب مميز ودعونا نعمل على ذلك بشكل صحيح، وأقول لجمهور الزمالك نحن نبذل قصارى جهدنا من أجل النادي".

أزمة في شهر يناير

ووصلت عروض جديدة لأحمد سيد زيزو خلال انتقالات يناير من نادي الاتفاق السعودي، ومن طرابزون سبور التركي.

ولكن نفى الزمالك وأعلن تثر المفاوضات مع زيزو، قبل أن تعلن صحيفة اليوم السعودية سحب الاتفاق السعودي لعرضه لضم زيزو.

وأصدر بعدها زيزو يبانا لتوضيح موقفه من البقاء أو الرحيل لمساعدة النادي.

14 يناير 2025

الزمالك ينفي وصول أي عروض لضم زيزو

نفى أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك وصول عروض رسمية من الدوري السعودي لضم أحمد زيزو بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى الاتفاق السعودي.

وأكمل المتحدث باسم الزمالك: "هناك أولويات قصوى لمجلس إدارة الزمالك وهي سداد المستحقات المالية، بعد ذلك سيتم النظر لتجديد تعاقد اللاعبين الكبار وعلى رأسهم أحمد زيزو وعبد الله السعيد وعمر جابر وبعد ذلك الصفقات".

21 يناير 2025

مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب تعثر مفاوضات تجديد عقد زيزو

المصدر قال: "والد زيزو غير اتفاقه 3 مرات وكان آخرها في جلسة أول أمس هي من سببت الأزمة، خلال الجلسة عرض مجلس الإدارة عليه الحصول على فيلا من أحد المحبين للنادي بجانب مبلغ مالي لأن منحة التعاقد التي طلبها كبيرة جدا ومن الصعب توفيرها حاليا."

وأكمل: "مجلس الزمالك منقسم حول فكرة التجديد لـ زيزو في ظل طلباته المادية بين المؤيدين للتجديد ومن يفضلون بيعه وقبول عرض الاتفاق السعودي للاستفادة منه ماديا خوفا من رحيله بشكل مجاني بنهاية الموسم."

21 يناير 2025

صحيفة اليوم: انسحاب الاتفاق من صفقة زيزو بسبب تأخر الرد.. وحالة واحدة لعودة المفاوضات.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

22 يناير 2025

"جاهز للتعاون في الحالتين".. بيان من أحمد زيزو بشأن مفاوضات تجديد تعاقده مع الزمالك.. طالع بيان زيزو بالضغط هنا

وبعد مرور شهر يناير دون رحيل زيزو أو تجديد تعاقده، بدأت الفترة الحرة التي يمكن لزيزو فيها التوقيع مع أي نادي آخر دون الحصول على موافقة الزمالك.

15 فبراير 2025

ميدو: زيزو أصبح في موقف قوة وأنا على تواصل دائم بوالده، وأثق أننا سنصل لاتفاق لتجديد عقده بما يستحقه

17 فبراير 2025

أمير عزمي: أتوقع أن يكون زيزو كبش فداء.. الحملة بدأت على زيزو مثلما حدث مع جروس من قبل وأتوقع أن يكون كبش فداء خلال الفترة المقبلة ولكن أعلم أنه من داخله يرغب في الاستمرار مع الفريق".

الشهر الأخير

انخفضت نسبة بقاء زيزو من 88 % كما صرح أحمد سليمان، لتصل إلى 80 % وفقا لما صرح به جمال الغدل عضو لجنة الاستثمار في الزمالك.

28 مارس

جمال العدل: زيزو ليس إمام عاشور.. وسيستمر في الزمالك بنسبة 80 % ولن يلعب في مصر لنادي غير الزمالك

قبلها كان صرح هشام نصر عضو مجلس الإدارة بأمنياته باستمرار زيزو، ولكن طالب زيزو بتقديم تنازلات.

3 مارس 2025

هشام نصر عضو مجلس إدارة الزمالك: "أتمنى استمرار زيزو في الزمالك، وحتى الآن الأمر غير واضح بكل صراحة وأعتقد أن عليه تقديم بعض التنازلات مع تقدير نادي الزمالك".

استمرت الأيام الأخيرة حتى أصدر زيزو بيانه الأخير، وقرر الزمالك استبعاده رسميا من قائمة الفريق من لقاء ستيلنبوش الجنوب إفريقي بعدما علمت إدارة النادي بتوقيع اللاعب على عقود انتقاله للأهلي منذ 12 مارس الماضي.