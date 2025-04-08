جودو - محمد مطيع نائبا لرئيس الاتحاد العربي

الثلاثاء، 08 أبريل 2025 - 19:06

كتب : FilGoal

محمد مطيع - رئيس الاتحاد المصري للجودو

حصد محمد مطيع رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو منصب نائب رئيس الاتحاد العربي للعبة.

وجاء ذلك في الانتخابات التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان ضمن فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد العربي للفترة من 2024 إلى 2028.

وكان مطيع فخر الدين والد محمد مطيع قد حصد نفس المنصب في عام 2019.

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وأسفرت نتائج انتخابات الاتحاد العربي عن تولي اليمني نعمان شاهر رئاسة الاتحاد العربي.

وحصل المغربي شفيق الكتاني على منصب نائب الرئيس الآخر بجانب محمد مطيع.

ويشارك منتخب مصر للجودو في البطولة العربية التي تستضيفها الأدرن حتى 12 أبريل الجاري ضمن خطة الاتحاد المصري لزيادة خبرات اللاعبين.

الجودو الاتحاد العربي الاتحاد المصري الأردن
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