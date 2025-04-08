بعد الهزيمة التاسعة تواليا.. مونبيله يقيل جان لوي جاسكيه من تدريبه

الثلاثاء، 08 أبريل 2025 - 18:43

كتب : FilGoal

مونبيليه - سانت إيتيان

أعلن نادي مونبلييه، صاحب المركز الأخير في الدوري الفرنسي إقالة جان لوي جاسكيه لم يعد مدربا للفريق.

ونال مونبيليه خسارته التاسعة تواليا عندما سقط أمام ضيفه لوهافر 0-2 في الجولة 28 من الدوري الفرنسي.

وقال مونبيليه في بيان: "باتفاق مشترك، قرر نادي مونبلييه وجان لوي جاسكيه إنهاء المهمة الموكلة للأخير".

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وتولى جاسيه مهمة تدريب مونبيليه في أكتوبر الماضي.

مونبلييه يقيل مدربه لوي جاسيه - بوابة الشروق - نسخة الموبايل

جاسيه صاحب الـ71 عاما قاد مونبيليه في 21 مباراة، حقق الفوز 3 مرات وتعادل مرتين وخسر 16 مباراة.

ويحتل مونبيليه المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 15 نقطة بفارق 12 نقطة عن لوهافر صاحب المركز 15 وأول الناجين من الهبوط.

ويتبقى 6 جولات في منافسات الموسم الحالي من الدوري الفرنسي.

الدوري الفرنسي مونبيليه
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