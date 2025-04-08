بعد العقوبات الصارمة.. مركز شباب كفر بولين يصدرا بيانا بشأن قرارات اتحاد الكرة

الثلاثاء، 08 أبريل 2025 - 18:24

كتب : رضا السنباطي

في الدرجة الثالثة

أصدر مجلس إدارة مركز شباب بولين بيانا بشأن العقوبات الصارمة التي أقرها اتحاد الكرة المصري على الفريق عقب مباراته أمام مركز شباب بدر.

ووقع اتحاد الكرة مجموعة من العقوبات على مركز شباب بولين عقب الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق ضد نادي بدر التي أقيمت السبت الماضي الموافق 5 أبريل التي قام فيها عدد من اللاعبين والجهاز الفني لمركز شباب كفر بولين باقتحام الملعب والاعتداء على حكم المباراة .

وقرر اتحاد الكرة الآتي:

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1- شطب كل من: عبد القوي صبحي مدير الجهاز وحمدي صلاح المدير الإداري ومحمود خليل اخصائي الفريق ومحمد سمير صبحي إداري الفريق ومنعهم من ممارسة أي نشاط في مجال كرة القدم.

2- شطب اللاعبين: أحمد طارق و فتحي عبد المقصود وفتحي عمارة وفرض غرامة مقدارها 10 آلاف جنيه على كل واحد منهم.

* توقيع غرامة مالية على مركز شباب كفر بولين مقدارها ٥٠ ألف جنيه لاقتحام الجماهير أرض الملعب.

* نقل مباريات مركز شباب كفر بولين خارج محافظة البحيرة حتى نهاية الموسم.

* عدم السماح لمركز شباب كفر بولين بقيد لاعبيه في أي مسابقات على مستوى الفروع والاتحاد الا بعد سداد الغرامات المقررة.

وأصدر مركز شباب بولين البيان التالي:

بخصوص مباراه كره القدم التى أجريت يوم بين مركز شباب كفر بولين ونادى بدر الرياضى ضمن مسابقات القسم الثالث منطقه البحيره والاسكندريه ‏وعن الوقائع التى تم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعى وايضا عن العقوبات التى تم توقيعها على مركز شباب كفر بولين ‏نود أن ننوه لسيادتكم عن الاتى:-

أولا: المباراه كانت على ملعب مركز شباب كوم حماده وليست على ملعب كفر بولين ‏وهذا معناه أنه لاتوجد أيي سيطرة أو تعليمات بخصوص تنظيم المباراه واقعه على عاتق القائمين على مركز شباب كفربولين.

ثانيا: ‏تنظيم الدخول والخروج مسئوليه الجهات الأمنية.‏

ثالثا: ‏ليست كل الجماهير التى كانت موجوده تابعه لكفر بولين وذلك لأن مدرب نادى بدر محسوب على جماهير كوم حماده وهو مدرب سابق لشباب كوم حماده وله جمهوره الذى يؤازره .

رابعا: ‏طوال مشاركة مركز شباب كفر بولين فى مسابقات الاتحاد المصرى لكره القدم لم يسبق وأن قاموا بمثل هذه الأفعال ‏وفى الأخير:- ‏فإن جموع أهالى كفر بولين وهم كبلد لهم تاريخهم السياسى المعروف ووقوفهم خلف القياده فى كل العصور ولديهم ابناؤهم المعروفين والذين مثلوا الدوله فى كافه المحافل الدوليه والقوميه ‏نلتمس منكم:

أولا: مراجعة القرار مرة أخرى وسماع الحقيقه من المسئولين الحاضرين والجهاز الفنى للفريقين ‏وأيضا طلب تقرير مفصل أخير حول الأحداث خاصه وأن القرارات تم اتخاذها بعد الإطلاع على ما تم بثه على مواقع التواصل وهذه المواقع لا تمثل دليل قاطع وقوي.

القسم الثالث مركز شباب بولين
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