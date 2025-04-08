انتهت كرة سلة - الاتحاد السكندري (100)-(80) ريفرز هوبرز.. انتصار زعيم الثغر

كرة سلة - بالعلامة الكاملة.. الاتحاد يختتم الدور الأول من الدوري الإفريقي بفوز جديد

كرة سلة - إنجاز لم يحدث من قبل.. جنى الألفي تحصد لقب بطولة الجامعات الأمريكية