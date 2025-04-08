انتهت كرة سلة - الاتحاد السكندري (100)-(80) ريفرز هوبرز.. انتصار زعيم الثغر
الثلاثاء، 08 أبريل 2025 - 17:49
كتب : FilGoal
يواجه الاتحاد السكندري فريق ريفرز هوبرز النيجيري ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بالدوري الإفريقي.
ونجح الفريقان في تحقيق الفوز بأول جولتين.
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نهاية المباراة بفوز الاتحاد على ريفيرز هوبرز 100-80
الفترة الرابعة
نهاية الفترة الثالثة
تقدم الاتحاد السكندري 81-65
ق6:04 تقدم الاتحاد 66-55
الفترة الثالثة
نهاية الفترة الثانية بتقدم الاتحاد 52-42
الفترة الثانية
نهاية الفترة الأولى بتقدم الاتحاد 25-23
ق1:40 التعادل 19-19
الفترة الأولى
انطلاق المباراة
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