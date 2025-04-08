انتهت كرة سلة - الاتحاد السكندري (100)-(80) ريفرز هوبرز.. انتصار زعيم الثغر

الثلاثاء، 08 أبريل 2025 - 17:49

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - سلة

يواجه الاتحاد السكندري فريق ريفرز هوبرز النيجيري ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بالدوري الإفريقي.

ونجح الفريقان في تحقيق الفوز بأول جولتين.

------------------------

نهاية المباراة بفوز الاتحاد على ريفيرز هوبرز 100-80

الفترة الرابعة

نهاية الفترة الثالثة

تقدم الاتحاد السكندري 81-65

ق6:04 تقدم الاتحاد 66-55

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية بتقدم الاتحاد 52-42

الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى بتقدم الاتحاد 25-23

ق1:40 التعادل 19-19

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

كرة سلة الاتحاد السكندري الدوري الإفريقي
نرشح لكم
كرة سلة - بالعلامة الكاملة.. الاتحاد يختتم الدور الأول من الدوري الإفريقي بفوز جديد سلة - أحمد عمر: مواجهة استاد مالي كانت صعبة.. وأنس أسامة ليس سليما بنسبة 100% كرة سلة - شوشة: تأثرنا أمام استاد مالي بسبب الافتتاح.. ورسالة لجماهير الاتحاد كرة سلة - إنجاز لم يحدث من قبل.. جنى الألفي تحصد لقب بطولة الجامعات الأمريكية كرة سلة – الاتحاد يقلب الطاولة على الملعب المالي وينتصر في BAL انتهت سلة BAL - الاتحاد (72)-(66) الملعب المالي.. فوز زعيم الثغر كرة سلة - بيبو: مشاركة الاتحاد صعبة في الدوري الإفريقي.. وتداركنا استهتار البطولة العربية كرة سلة - مدرب الاتحاد: ظهرنا بشكل جيد دفاعيا.. وسبب عدم الظهور بالشكل الأمثل
أخر الأخبار
كرة يد - قمة مصرية في فرنسا.. مونبيلييه يهزم ليموج ويتأهل لنهائي الكأس ساعة | كرة يد
الدوري السعودي - اتحاد جدة مهدد بفقدان بيرجوين 3 مباريات ساعة | سعودي في الجول
خامس الدوري الإنجليزي يتأهل إلى أبطال أوروبا الموسم المقبل ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة طائرة - تأهل الأهلي والزمالك لربع نهائي سيدات إفريقيا.. ومواجهات كينية مرتقبة ساعة | رياضة نسائية
أنشيلوتي: أشعر بالمسؤولية بسبب الهزيمة.. وسنحاول حتى الدقيقة الأخيرة ساعة | دوري أبطال أوروبا
مدرب بيراميدز: لم يتخيل أحد وصولنا لنصف النهائي.. وفقدان 3 عناصر مهمة لم يكن سهلا ساعة | الكرة المصرية
العودة أمام النصر.. الرياضية تكشف مدة غياب بيرجوين بسبب الإصابة 2 ساعة | سعودي في الجول
أرتيتا: قدمنا دقائق سحرية ضد ريال مدريد.. ولا أصدق ما فعله رايس 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بالزمالك لـ في الجول: استبعاد زيزو من لقاء ستيلنبوش لهذا السبب 2 في الجول يكشف - ماذا ستفعل لجنة التظلمات في أزمة القمة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز 3 أمم إفريقيا للناشئين - مصر تفوز على الكاميرون وتنعش آمال التأهل لكأس العالم 4 خبر في الجول - عرض جديد من الأهلي لـ عبد المنعم.. وتغيير في قرار نيس بشأن الإعارة