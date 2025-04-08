مؤتمر فليك: نريد الحفاظ على سلسلة عدم الخسارة.. والأهم تدوير التشكيل

يرغب هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة في استمرار سلسلة عدم خسارة فريقه وذلك قبل مباراة بوروسيا دورتموند.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه بوروسيا دورتموند في المباراة التي ستجمعهما في ذهاب دور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

وقال المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحفي: "نعلم أن المباراة ستكون صعبة للغاية، بوروسيا دورتموند مستقر للغاية الآن، علينا أن نضغط على حامل الكرة".

وأضاف "رافينيا فقد لياقته؟ لا، إطلاقا، كنا حريصين على منحه راحة والعودة تدريجيا بعد العودة من فترة التوقف الدولي الماضي".

وأكمل "لم نخسر أي مباراة هذا العام ونريد أن نحافظ على ذلك، نعلم أننا بحاجة إلى تقديم أداء عالي المستوى أمام خصم قوي جدا".

وتابع "تدوير التشكيل أمر غاية في الأهمية، هذه الأمور تستحوذ على معظم وقتنا، نحلل بشكل دقيق مدى جاهزية كل اللاعبين ومعدل ضربات القلب والجهد الذي يبذلوه".

وأنهى حديثه قائلا: "قرارات رابطة ليجا؟ لدينا مباراة مهمة في ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، هذه الأمور تدار بين النادي والرابطة، لا أشغل بالي بها إطلاقا".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 15 أبريل المقبل.