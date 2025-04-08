مصدر بالزمالك لـ في الجول: استبعاد زيزو من لقاء ستيلنبوش بعدما علمنا بتوقيعه لـ الأهلي

قرر الجهاز الفني للزمالك استبعاد أحمد سيد "زيزو" نجم الفريق من لقاء ستيلنبوش الجنوب إفريقي وسط تكهنات كثيرة حول مستقبله، حسبما علم FilGoal.com.

وتحوم الشكوك حول استمرار زيزو مع الزمالك في ظل نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري، وإمكانية انتقاله مجانا لأي فريق.

زيزو يكسر صمته: لم أوقع لأحد ومن يملك توقيعي فلينشره.. وانتظر الزمالك

وقال مصدر من الزمالك في تصريحات لـFilGoal.com: "قرر الجهاز الفني للزمالك استبعاد زيزو من لقاء ستيلنبوش الجنوب إفريقي".

وأضاف "وذلك بعدما علمت إدارة النادي بتوقيع اللاعب على عقود انتقاله للأهلي منذ 12 مارس الماضي".

وخاض زيزو مران الزمالك مساء الثلاثاء بشكل طبيعي.

كل ما يلي نشره زيزو عبر حساباته الشخصية على إنستجرام وفيسبوك:

الحمد لله أنا راجل بحترم كل الناس. لكن للأسف عدم ردي على المعلومات المغلوطة، والترامي الصمت زاد عن حده.

كل ساعة خبر عن توقيع أو تجديد عقد زيزو. وكل واحد بيغازل الشريحة اللي عايزها من الجمهور. بسبب خبر رايح وخبر جاي. بكل وضوح أنا لم أوقع لأي نادي سواء داخل أو خارج مصر. اللي حصل على توقيعي يتفضل يعلن.. إذا كان كلامه صحيح؟ كمان اللي عنده دليل على توقيعي لأي نادي برضو يتفضل يطلعه على الملأ.

الناس لازم تعرف كويس انا بقدر جدا الكيان الكبير اللي أنا بلعب فيه..ولا يمكن أنكر فضله عليا. لكن فيه حاجة أنا مكنتش حابب أتكلم فيها خالص.. لأنه للأسف الأمور في الإعلام كلها في إتجاه واحد

ليه محدش اتكلم عن حقوقي المشروعة زي أي لاعب في الدنيا.. ليه محدش اتكلم إن الناس سابتني بقالها شهور طويلة ومش عايزين يجددوا عقدي. ليه محدش اتكلم عن المستحقات المتأخرة اللي ليا بقالها كتير. ومش لاقي حد يجاوبني.

ليه محدش اتكلم انه التجديد المرة دي جاي في مرحلة متقدمة من عمري بالنسبة للعيبة الكورة.. ولعيب الكورة مهما طول. عمره قصير في الملعب.. وأكيد كل واحد فيكم عنده أسرة. وعليه التزامات كتير.. محدش كمان اتكلم إنه ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليا بعروض مقابلها المالي 5 أضعاف العرض اللي موجود.

ورغم كل ده. قلت وهفضل أقول أنا منتظر كلمة النادي. وده لإعتبارات كتير. مش لتجميل الصورة. والجماهير لازم تكون عارفة الحقيقة.. زيزو مش بيزايد.. ولا بيتاجر..لكن لازم الطرف التاني يكون عايزني أكمل.. وتكون فيه استجابة لربع المعروض عليا على الأقل..لكن للأسف الكلام معايا حاجة..واللي بيتقال للإعلام حاجة تانية..أنا مينفعش اجرح في حد. ولا أتكلم في حق حد.. لأن اللي بيتقال في الجلسات عيب يتقال برة..على الأقل من ناحيتي..

أنا مستني رد النادي لحد آخر يوم في الكونفدرالية..وأتمنى ربنا يكرمنا بيها أنا وزمايلي. وأي كلام هيتقال غير كدة في موضوع التجديد أو التوقيع قبل الموعد ده . هيكون كلام غير صحيح. ورسالتي الودية جدا للمسئولين في النادي اللي أنا بحترمهم جميعا..أتمنى الحوار في مسألة تجديد العقد يكون بيني وبينكم.. مش عن طريق الإعلام..وأنا كنت ولا زلت واضح معاكم في كل اللي اتكلمت فيه من أمور عادلة تساعدنا على اننا نكمل الطريق. شكرا على تفهمكم موقفي.

وعلم FilGoal.com أن لجنة التخطيط بالزمالك تدرس عقد جلسة حاسمة مع أحمد سيد "زيزو" قبل مران الفريق يوم الثلاثاء بشأن تمديد عقده.

وذلك بدلا من الانتظار حتى نهاية لقاء ستيلنبوش.

ومن المنتظر أن يتواجد أحمد حسام "ميدو" عضو لجنة التخطيط بالجلسة.

وكان الزمالك قد توصل لاتفاق مع زيزو على عقد جلسة من أجل حسم ملف التجديد.

وحسبما علم FilGoal.com فإنه من المنتظر إقامة الجلسة عقب لقاء ستيلينبوش الجنوب إفريقي لحسم ملف التجديد.

ولكن يبدو أن إدارة النادي أرادت تسريع الأمور، وسط الشائعات الكثيرة حول مستقبل اللاعب.

وعلم FilGoal.com إن الزمالك يرغب تنفيذ طلبات اللاعب المالية بعد توفر السيولة، وهناك رغبة لحسم الملف خلال الجلسة.

وسبق أن صرّح أحمد سالم متحدث الزمالك في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "زيزو قيمة كبيرة ونتمسك به، ولم يوقع لأي فريق في الوقت الحالي وهو في الفترة القانونية ومن يملك توقيعه فليظهره".

وأضاف "الزمالك متمسك به وهو متمسك بالزمالك. كل ما يثار عن هذا الأمر مجرد اجتهادات لجذب المشاهدات".

وأوضح "لا توجد مشاكل مع والد زيزو ومن حقه أن يدير موهبة ابنه وموكله كيفما شاء. هناك مبالغات فيما يثار عن هذا الأمر".

وأكمل "حين يتم التوقيع ستجد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تجديد زيزو".