كرة يد - الزمالك ينتصر على الأهلي في مباراة تحصيل حاصل
الثلاثاء، 08 أبريل 2025 - 16:56
كتب : FilGoal
انتصر الزمالك على غريمه الأهلي في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين لكرة اليد بنتيجة 29-27.
ويعد هذا اللقاء تحصيل حاصل إذ أن الأهلي ضمن التتويج ببطولة الدوري، وأيضا حسم الزمالك المركز الثاني.
وفاز الأهلي على الزهور بنتيجة 39-21 في الجولة 13 -قبل الأخيرة- من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري وهذه الجولة التي حسم فيها اللقب.
وبفضل فوز الأهلي بلقب الدوري فحسم تأهله لكأس العالم للأندية 2025 كمستضيف البطولة التي ستقام في القاهرة.
توج الأهلي بلقب دوري المحترفين لكرة اليد للمرة الثالثة على التوالي وحسم تأهله لكأس العالم للأندية 2025.
ويشارك الأهلي أيضا في كأس السوبر الإفريقي لليد ويواجه الزمالك في نصف النهائي.
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