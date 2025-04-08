كرة يد - الزمالك ينتصر على الأهلي في مباراة تحصيل حاصل

الثلاثاء، 08 أبريل 2025 - 16:56

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر - الأهلي × الزمالك (كرة يد)

انتصر الزمالك على غريمه الأهلي في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين لكرة اليد بنتيجة 29-27.

ويعد هذا اللقاء تحصيل حاصل إذ أن الأهلي ضمن التتويج ببطولة الدوري، وأيضا حسم الزمالك المركز الثاني.

وفاز الأهلي على الزهور بنتيجة 39-21 في الجولة 13 -قبل الأخيرة- من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري وهذه الجولة التي حسم فيها اللقب.

وبفضل فوز الأهلي بلقب الدوري فحسم تأهله لكأس العالم للأندية 2025 كمستضيف البطولة التي ستقام في القاهرة.

توج الأهلي بلقب دوري المحترفين لكرة اليد للمرة الثالثة على التوالي وحسم تأهله لكأس العالم للأندية 2025.

ويشارك الأهلي أيضا في كأس السوبر الإفريقي لليد ويواجه الزمالك في نصف النهائي.

الزمالك كرة اليد الأهلي كأس العالم للأندية
نرشح لكم
كرة يد - قمة مصرية في فرنسا.. مونبيلييه يهزم ليموج ويتأهل لنهائي الكأس كرة يد - في حضور أشرف صبحي وحسن مصطفى.. منتخب الناشئين في مجموعة آسيوية بالمونديال كرة يد - مثل فريق القدم.. برشلونة يعيد فينسنت جيرارد من الاعتزال كرة يد - قبل لقاء الزمالك.. الأهلي يحسم لقب دوري المحترفين للموسم الثالث تواليا كرة يد – الأهلي يواجه الزمالك في نصف نهائي السوبر الإفريقي.. وموعد المباراة كرة يد – يحيى خالد يودع أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان في الجول يكشف تفاصيل مفاوضات اتحاد اليد مع باسكوال لقيادة منتخب مصر كرة يد - زين وقداح يودعان دوري أبطال أوروبا من الملحق
أخر الأخبار
إنزاجي: ندفع أنفسنا فوق الحدود.. وتفصلنا خطوة على نصف نهائي دوري الأبطال 7 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
جازيتا: مارسيليا سيفعل بند شراء بن ناصر نهائيا 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
فولر مستمر مع ألمانيا حتى 2028 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
كومباني: اللعب في ميلانو صعب.. ولا نشعر بالاستسلام بعد الهزيمة من إنتر 44 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أرتيتا: تحدثت مع جوارديولا قبل مواجهة ريال مدريد ساعة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: هزيمة ريال مدريد تعيد أنشيلوتي لحسابات البرازيل ساعة | أمريكا
نهاية موسم كايل ووكر؟ ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: عقد الشيبي مستمر لمدة 3 سنوات.. واللاعب ليس للبيع 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بالزمالك لـ في الجول: استبعاد زيزو من لقاء ستيلنبوش لهذا السبب 2 في الجول يكشف - ماذا ستفعل لجنة التظلمات في أزمة القمة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز 3 أمم إفريقيا للناشئين - مصر تفوز على الكاميرون وتنعش آمال التأهل لكأس العالم 4 خبر في الجول - عرض جديد من الأهلي لـ عبد المنعم.. وتغيير في قرار نيس بشأن الإعارة