بيراميدز: تعرضنا لمضايقات من جماهير الجيش الملكي ليلة المباراة

الثلاثاء، 08 أبريل 2025 - 16:38

كتب : FilGoal

بلاتي توريه - بيراميدز - البنك الأهلي

كشف نادي بيراميدز تعرض الفريق لمضايقات في المغرب قبل ساعات من مواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال يوم الثلاثاء بعدما فاز ذهابا بنتيجة 4-1.

وأفاد بيراميدز عبر مركزه الإعلامي: "استمرارا للمضايقات التي تتعرض لها بعثة نادي بيراميدز في المغرب، قبل مباراة الجيش الملكي في دوري الأبطال، أطلق الجمهور العديد من الألعاب النارية فجرا أمام فندق الإقامة بمدينة مكناس في محاولة منهم لمضايقة البعثة واللاعبين ليلا".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - لجنة التخطيط بالزمالك قد تجتمع بـ زيزو قبل لقاء ستيلنبوش مؤتمر بيسيرو: زيزو أحد أفضل اللاعبين في مصر.. ولم تفلح محاولات تشتيت الفريق زيزو يكسر صمته: لم أوقع لأحد ومن يملك توقيعي فلينشره.. وانتظر الزمالك مؤتمر عواد: المنافسة مع صبحي لصالح الزمالك.. ونسعى للتتويج بالكونفدرالية

وأضاف "استيقظ أفراد البعثة عند الساعة الخامسة فجرا متفاجئين بتجمع كبير من مشجعي نادي الجيش المغربي وظلوا لعدة دقائق يطلقون الألعاب النارية بكثافة على الفندق وغرف اللاعبين في محاولة لإيقاظ أفراد البعثة ومضايقتهم".

وكانت البعثة تعرضت لمضايقات أخرى في التدريب الأخير مساء الاثنين بالملعب الشرفي في مكناس بعد تعمد مسؤولي الملعب إغلاق إضاءة الاستاد قبل نهاية المران المحدد من قبل الاتحاد الإفريقي، بأكثر من 10 دقائق وأثناء مواصلة الفريق لتدريبه، حسب بيان بيراميدز.

وقدم نادي بيراميدز شكوى أخرى في الأحداث التي جرت فجرا أمام الفندق من جانب الجماهير التي أطلقت الألعاب النارية نحو غرف اللاعبين.

ويدخل بيراميدز المباراة بقائمته المدججة بالنجوم على أمل التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة.

وجاءت قائمة بيراميدز

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي

بيراميدز الجيش الملكي
نرشح لكم
خبر في الجول – الزمالك يحاول تجهيز الجفالي خلال أسبوعين خبر في الجول - ليست فترة مونديال الأندية فقط.. الأهلي يكثف مفاوضاته لضم مصطفى محمد مصدر بالزمالك لـ في الجول: استبعاد زيزو من لقاء ستيلنبوش لهذا السبب زيزو يكسر صمته: لم أوقع لأحد ومن يملك توقيعي فلينشره.. وانتظر الزمالك خبر في الجول - لجنة التخطيط بالزمالك قد تجتمع بـ زيزو قبل لقاء ستيلنبوش من أجل مواجهة الأهلي.. الهلال السوداني يقرر فتح أبواب الاستاد بالمجان في الجول يكشف سبب استبعاد حسام أشرف من قائمة الزمالك ضد مودرن سبورت خبر في الجول - لن يكرر واقعة 2019.. اتحاد الكرة يرفض إلغاء معسكر سبتمبر
أخر الأخبار
خبر في الجول – الزمالك يحاول تجهيز الجفالي خلال أسبوعين 11 دقيقة | الدوري المصري
جودو - محمد مطيع نائبا لرئيس الاتحاد العربي 14 دقيقة | رياضات أخرى
تقرير: موكوينا لا يتقاضى راتبه منذ 8 أشهر بسبب أزمة مالية في الوداد 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل ريال مدريد - مبابي يقود الهجوم أمام أرسنال.. وكورتوا يحرس المرمى 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد الهزيمة التاسعة تواليا.. مونبيله يقيل جان لوي جاسكيه من تدريبه 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد العقوبات الصارمة.. مركز شباب كفر بولين يصدرا بيانا بشأن قرارات اتحاد الكرة 55 دقيقة | القسم الثاني
خبر في الجول - ليست فترة مونديال الأندية فقط.. الأهلي يكثف مفاوضاته لضم مصطفى محمد 56 دقيقة | كأس العالم للأندية
مؤتمر بوجلبان: حضور جماهير سيمبا سلاح ذو حدين.. ومستعدون لتعويض إيبوكا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بالزمالك لـ في الجول: استبعاد زيزو من لقاء ستيلنبوش لهذا السبب 2 في الجول يكشف - ماذا ستفعل لجنة التظلمات في أزمة القمة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز 3 أمم إفريقيا للناشئين - مصر تفوز على الكاميرون وتنعش آمال التأهل لكأس العالم 4 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (1)-(0) الهلال.. نهاية المباراة