بيراميدز: تعرضنا لمضايقات من جماهير الجيش الملكي ليلة المباراة

كشف نادي بيراميدز تعرض الفريق لمضايقات في المغرب قبل ساعات من مواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال يوم الثلاثاء بعدما فاز ذهابا بنتيجة 4-1.

وأفاد بيراميدز عبر مركزه الإعلامي: "استمرارا للمضايقات التي تتعرض لها بعثة نادي بيراميدز في المغرب، قبل مباراة الجيش الملكي في دوري الأبطال، أطلق الجمهور العديد من الألعاب النارية فجرا أمام فندق الإقامة بمدينة مكناس في محاولة منهم لمضايقة البعثة واللاعبين ليلا".

وأضاف "استيقظ أفراد البعثة عند الساعة الخامسة فجرا متفاجئين بتجمع كبير من مشجعي نادي الجيش المغربي وظلوا لعدة دقائق يطلقون الألعاب النارية بكثافة على الفندق وغرف اللاعبين في محاولة لإيقاظ أفراد البعثة ومضايقتهم".

وكانت البعثة تعرضت لمضايقات أخرى في التدريب الأخير مساء الاثنين بالملعب الشرفي في مكناس بعد تعمد مسؤولي الملعب إغلاق إضاءة الاستاد قبل نهاية المران المحدد من قبل الاتحاد الإفريقي، بأكثر من 10 دقائق وأثناء مواصلة الفريق لتدريبه، حسب بيان بيراميدز.

وقدم نادي بيراميدز شكوى أخرى في الأحداث التي جرت فجرا أمام الفندق من جانب الجماهير التي أطلقت الألعاب النارية نحو غرف اللاعبين.

ويدخل بيراميدز المباراة بقائمته المدججة بالنجوم على أمل التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة.

وجاءت قائمة بيراميدز

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي