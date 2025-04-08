مؤتمر مدرب ستيلينبوش: سعيد بمواجهة الزمالك الذي لا نلعب ضده كل يوم

أبدى ستيف باركر المدير الفني لـ ستيلينبوش الجنوب إفريقي سعادته باللعب ضد الزمالك وذلك في إياب دور ربع النهائي من الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه ستيلينبوش في المباراة التي ستجمعهما في إياب دور ربع النهائي من الكونفدرالية.

وقال ستيف باركر خلال المؤتمر الصحفي: "سنلعب مباراة صعبة ضد الزمالك الكبير، ومن دواعي سروري خوض مواجهة كبيرة أمام منافس قوي لا نواجهه كل يوم".

وأضاف "لعبت كرة القدم من قبل وأعلم حماس الجماهير المصرية، ومتحمس للعب على ستاد القاهرة الملعب الأيقوني".

وأكمل "مباراة الذهاب منذ أسبوع كانت صعبة، وهدفنا أن نحقق ما عجزنا عنه في اللقاء السابق، وأن نظهر بصورة جيدة".

وواصل "الزمالك سيظهر بشكل مختلف بعد استعادته عبد الله السعيد وبنتايك عقب غيابهما في لقاء الذهاب، وجاهزون لكل السيناريوهات، والزمالك سيجد دعم من الجماهير في لقاء الغد ".

وتابع "شاهدنا خطورة المنافس في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني للقاء الذهاب".

وشدد "علينا التسجيل في لقاء الغد لامتصاص حماس جماهير الزمالك، وسعداء بوجودنا هنا وخوض مباراة لإبراز قدراتنا".

وأنهى حديثه قائلا: "بيتسو موسيماني المدير الفني الأسبق للأهلي زار ستيلينبوش في جنوب إفريقيا وتحدثنا معه في بعض النقاط وقدم لنا بعض النصائح".

وتعادل الزمالك مع خصمه ستيلينبوش بدون أهداف في مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا.