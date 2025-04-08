الكونفدرالية - الزمالك بزيه الأبيض بالكامل ضد ستيلينبوش

يظهر الزمالك بزيه التقليدي في مواجهة ستيلينبوش الجنوب إفريقي في إياب دور ربع النهائي من الكونفدرالية.

وعقد ظهر اليوم الثلاثاء الاجتماع الفني للمباراة المقرر إقامتها الأربعاء المقبل.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض سواء القميص أو الشورت، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللون الأسود.

وفي المقابل سيرتدي فريق ستيلينبوش زيه باللون "النبيتي" الكامل، بينما سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر.

وتعادل الزمالك مع خصمه ستيلينبوش بدون أهداف في مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا.

وتتصدر الأندية العربية الفرق الأكثر تتويجا بالبطولة، المغرب 7 ألقاب، وتونس 5 ألقاب، ومصر 3 ألقاب، والجزائر مرة وحيدة، فيما توج مازيمبي من الكونغو الديمقراطية بالبطولة مرتين، ومرة وحيدة لـ هارتس أوف أوك الغاني، والملعب المالي، وليوباردز الكونغولي.

توج الزمالك ببطولتين فيما توج الأهلي ببطولة وحيدة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.