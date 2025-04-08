عودة طارق حامد بعد غياب أكثر من 7 أشهر

استعاد نادي ضمك السعودي لاعبه المصري طارق حامد بعد غياب طويل.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن طارق حامد خاض التدريب الجماعي مساء الاثنين بعد تعافيه من إصابة في الركبة.

وأضاف التقرير أن لاعب الزمالك السابق يقترب من العودة للمشاركة في المباريات بعد غياب طويل، دام أكثر من 7 أشهر.

وأكمل اللاعب الحصة التدريبية كاملة مما فتح احتمالية دخوله إلى قائمة مباراة الوحدة، الخميس ضمن الجولة الـ 27 من الدوري السعودي.

ولعِب حامد مباراتين فقط الموسم الجاري، تعودان إلى الجولتين الأولى والثانية.

وأصيب قبل المباراة الثالثة في ركبته، ليغيب لفترة طويلة.

وخضع طارق حامد إلى برنامج علاجي وتأهيلي من عدة مراحل، عاد بعده أخيرا إلى التدريبات.

ويمتلك الفريق، 28 نقطة يحتل بها المركز الـ 12.