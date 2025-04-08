كرة يد - مثل فريق القدم.. برشلونة يعيد فينسنت جيرارد من الاعتزال

أعلن فريق برشلونة لكرة اليد تعاقده مع الحارس الفرنسي المعتزل فينسنت جيرارد حتى نهاية الموسم الحالي.

وانضم جيرارد البالغ من العمر 38 عاما لبرشلونة من أجل تعويض غياب الحارس الإسباني المصاب بيريز دي فارجاس.

يذكر أن جيرارد اعتزل كرة اليد نهاية الموسم الماضي بعد مشاركته مع منتخب فرنسا في أولمبياد باريس 2024.

ما فعله فريق برشلونة لكرة اليد فعله من قبل فريق كرة القدم في النادي.

فقد أعاد برشلونة الحارس البولندي فويتشيك تشيزني حارس مرمى يوفنتوس السابق من الاعتزال في أكتوبر الماضي، وضمه في صفقة انتقال حر.

وعاد تشيزني من اعتزال كرة القدم من أجل الانضمام لصفوف برشلونة لتعويض غياب مارك أندري تير شتيجن الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وأعلن تشيزني اعتزاله كرة القدم بعد المشاركة في يورو 2024 مع منتخب بولندا.