كرة يد - مثل فريق القدم.. برشلونة يعيد فينسنت جيرارد من الاعتزال

الثلاثاء، 08 أبريل 2025 - 12:49

كتب : FilGoal

علي زين مع برشلونة - كرة يد

أعلن فريق برشلونة لكرة اليد تعاقده مع الحارس الفرنسي المعتزل فينسنت جيرارد حتى نهاية الموسم الحالي.

وانضم جيرارد البالغ من العمر 38 عاما لبرشلونة من أجل تعويض غياب الحارس الإسباني المصاب بيريز دي فارجاس.

يذكر أن جيرارد اعتزل كرة اليد نهاية الموسم الماضي بعد مشاركته مع منتخب فرنسا في أولمبياد باريس 2024.

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May be a doodle of 1 person and text that says 'VINCENT GÉRARD 与 WELCOME BENVINGUT BIENVENIDO'

ما فعله فريق برشلونة لكرة اليد فعله من قبل فريق كرة القدم في النادي.

فقد أعاد برشلونة الحارس البولندي فويتشيك تشيزني حارس مرمى يوفنتوس السابق من الاعتزال في أكتوبر الماضي، وضمه في صفقة انتقال حر.

وعاد تشيزني من اعتزال كرة القدم من أجل الانضمام لصفوف برشلونة لتعويض غياب مارك أندري تير شتيجن الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وأعلن تشيزني اعتزاله كرة القدم بعد المشاركة في يورو 2024 مع منتخب بولندا.

برشلونة يد فينسنت جيرارد فويتشيك تشيزني
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