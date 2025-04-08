آس تكشف الموعد المحتمل لعودة داني أولمو

كشفت صحيفة آس الموعد المحتمل لعودة داني أولمو لاعب برشلونة.

وكان أولمو قد تعرض لإصابة في مباراة الفريق ضد أوساسونا وخرج في الدقيقة 28 وأوضح النادي إصابة اللاعب في العضلة المقربة اليمنى.

وأفادت آس أن الموعد المحتمل لعودة اللاعب الإسباني هو في مباراة ليجانيس المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه بوروسيا دورتموند في المباراة التي ستجمعهما في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

ومحليا يحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة، ويبتعد بفارق 4 نقاط عن غريمه ريال مدريد الوصيف.

وانضم أولمو إلى برشلونة في الصيف الماضي مقابل 55 مليون يورو قادما من لايبزيج.

ولعب أولمو 28 مباراة مع الفريق الكتالوني في الموسم الجاري وسجل 8 أهداف وصنع 5 آخرين.

ويتصارع برشلونة مع رابطة الأندية الإسبانية بسبب قيد أولمو وزميله باو فيكتور.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني عن استئنافها بشكل رسمي ضد قرار المجلس الأعلى للرياضة، الذي قضى بتسجيل داني أولمو وباو فيكتور في صفوف برشلونة.

وأوضح البيان إن الرابطة تعتبر القرار منافيا للقانون ومعارضا لنزاهة المنافسة والتطبيق الموضوعي لقواعدها الاقتصادية.

وأشارت رابطة الدوري الإسباني إلى التقدم باستئناف ضد القرار المثير للجدل وطلبت اتخاذ إجراءات احترازية ضد القرار الصدار في 3 أبريل.

وكشف رابطة الدوري الإسباني أن القرار ينتهك بشكل خطير الإطار التنظيمي المتعلق بالرقابة الاقتصادية ومعالجة التراخيص الرياضية ويهدد نزاهة المنافسة من خلال انتهاك مبدأ المساواة بين الأندية.

وأصدر المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا قراره لصالح برشلونة في القضية الشهيرة بشأن تسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور.

وقال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني في تصريحات بعد القرار: "هذا القرار عار على المجلس الأعلى للرياضة".

يأتي ذلك تأييدا للإذن المؤقت الذي منحه المجلس للنادي بتسجيل اللاعبين، لحين البت في استئنافه ضد قرار رابطة الدوري الإسباني السابق بعدم قبول تسجيلهما.

وأرجع المجلس قراره إلى إثبات هيئة مراقبة الأندية لصحة دفوع برشلونة.

وأبرم برشلونة صفقة لبيع مقصورات كبار الشخصيات في ملعب "كامب نو" الذي يخضع حالياً لأعمال تجديد، بقيمة تقارب 100 مليون يورو، ما منح النادي مساحة ضمن قوانين اللعب المالي النظيف لتسجيل اللاعبين.

من جانبها ذكرت الرابطة أن برشلونة استعان بمدقق حسابات غير معروف لتسجيل هذه الصفقة في سجلاته المالية، إلا أن المدقق الحالي لم يُدرج الصفقة ضمن البيانات المرحلية للنادي في النصف الأول من موسم 2024–2025.

وقالت الرابطة في بيان: "لم يُسجل أي مبلغ من صفقة (مقصورات كبار الشخصيات) في حساب الأرباح والخسائر، خلافاً لما أكّده النادي والمدقق آنذاك".

واتخذت الرابطة إجراءات بالإبلاغ عن المدقق السابق لدى معهد المحاسبة والتدقيق الإسباني، وأشارت إلى أن برشلونة لم يكن يملك في الفترة من 31 ديسمبر 2024 و يناير 2025، ولا بعد ذلك، القدرة المالية لتسجيل أولمو وفيكتور.

وكان المجلس الأعلى للرياضة قد منح في الثامن من يناير الماضي إذنا مؤقتا لبرشلونة باستخدام اللاعبين بعد انتهاء صلاحية تراخيصهما المؤقتة التي مُنحت لهما عقب التوقيع في الصيف، وفشل النادي في تسجيلهما قبل نهاية ديسمبر.

وسمحت هذه الخطوة لبرشلونة بالاستفادة من خدمات اللاعبين مؤقتاً، بانتظار حكم نهائي في قضيته ضد الرابطة والاتحاد الإسباني للعبة، والمتوقّع صدوره في 7 أبريل الجاري.