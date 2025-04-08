من أجل مواجهة الأهلي.. الهلال السوداني يقرر فتح أبواب الاستاد بالمجان

قرر نادي الهلال السوداني فتح أبواب ملعب شيخا ولد بيديا في موريتانيا بالمجان أمام الجماهير الراغبة في حضور مباراته ضد الأهلي.

ويستضيف ملعب شيخا ولد بيديا في موريتانيا مواجهة الإياب بين الهلال والأهلي في تمام التاسعة من مساء الثلاثاء.

وأفاد النادي السوداني عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "ينوه نادي الهلال، كافة الجماهير الراغبة في تقديم الدعم المعنوي لفريق الهلال في مباراة اليوم أمام الأهلي المصري في إياب ربع نهائي مسابقة أبطال إفريقيا، على ملعب شيخا بيديا، إلى أن التذاكر الخاصة بالدخول ستكون متوفرة مجانا على بوابات الملعب، قبل انطلاق اللقاء كما هو معتاد".

وكان الأهلي قد تغلب في مباراة الذهاب على الهلال بهدف دون مقابل سجله محمد هاني.

ووصلت بعثة الأهلي فجر الأحد إلى موريتانيا من أجل الاستعداد لمواجهة الهلال.

ويحتاج الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية بالفوز أو التعادل لحسم تأهله إلى نصف النهائي.

أما في حالة الخسارة فيحتاج الأهلي للخسارة بفارق هدف وحيد بأي نتيجة بخلاف 1-0 ليتأهل.

موعد مباراة الهلال السوداني والأهلي

وتقام مباراة الهلال السوداني والأهلي يوم 8 أبريل 2025.

وتقام المباراة على ملعب شيخا بيديا في موريتانيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.