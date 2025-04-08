بيدري: نشعر أن لامين يامال سيفعل شيء ما مثل ميسي.. وتخوفنا من خطة التسلل

أقر بيدري لاعب برشلونة أنه عندما يتسلم زميله لامين يامال الكرة فأنه سيفعل شيء ما وذلك الشعور هو نفسه عندما كان ليونيل ميسي في الفريق.

بيدري النادي : برشلونة برشلونة

وقال لاعب الوسط لصحيفة El Pais: " عندما يحصل لامين يامال على الكرة فأنت تعلم أنه سيراوغ الخصم الأول بسهولة، ثم سيفعل شيء ما، إنه مشابه للشعور الذي كان لدينا عندما كان ميسي معنا".

وأضاف "مركزي الحالي في الملعب هو أكثر وضعية شعرت فيها بالراحة طوال مسيرتي القصيرة".

وأكمل "هذا المركز يسمح لي بلمس الكرة كثيرا وأدافع أيضا".

وشدد "التخوف من خطة مصيدة التسلل؟ في البداية كنت أشعر بالخوف بسبب المساحات الكثيرة التي نتركها وإمكانية انفراد المهاجم بسهولة، لكن أعتقد أننا نطبقها بشكل جيد الآن".

وأنهى حديثه قائلا: "بعد فوز رودري بالكرة الذهبية أعتقد أن الوقت قد حان لفوز لاعبي وسط الملعب بالجائزة، أي لاعب يريد التتويج بها، لكني أفضل الفوز بالألقاب الجماعية".

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه بوروسيا دورتموند في المباراة التي ستجمعهما في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.