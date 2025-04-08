مواعيد مباريات اليوم 8 أبريل.. الأهلي وبيراميدز في إفريقيا وريال مدريد في أبطال أوروبا

الثلاثاء، 08 أبريل 2025 - 10:40

كتب : FilGoal

الأهلي - الهلال السوداني - أشرف بنشرقي

تستكمل مباريات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بتواجد الأهلي وبيراميدز.

وكذلك تلعب مباريات الذهاب من دور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا.

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دوري أبطال إفريقيا

الهلال × الأهلي.. تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة بي إن سبورتس 6.

الجيش الملكي × بيراميدز.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة بي إن سبورتس 5.

الترجي × ماميلودي صنداونز.. تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة بي إن سبورتس 4.

دوري أبطال أوروبا

أرسنال × ريال مدريد.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

بايرن ميونيخ × إنتر.. تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على بي إن سبورتس 2.

دوري المحترفين المصري لكرة اليد

الزمالك × الأهلي.. تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا.

الأهلي بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا دوري أبطال إفريقيا ريال مدريد بيراميدز
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