مواعيد مباريات اليوم 8 أبريل.. الأهلي وبيراميدز في إفريقيا وريال مدريد في أبطال أوروبا

تستكمل مباريات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بتواجد الأهلي وبيراميدز.

وكذلك تلعب مباريات الذهاب من دور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا.

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دوري أبطال إفريقيا

الهلال × الأهلي.. تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة بي إن سبورتس 6.

الجيش الملكي × بيراميدز.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة بي إن سبورتس 5.

الترجي × ماميلودي صنداونز.. تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة بي إن سبورتس 4.

دوري أبطال أوروبا

أرسنال × ريال مدريد.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

بايرن ميونيخ × إنتر.. تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على بي إن سبورتس 2.

دوري المحترفين المصري لكرة اليد

الزمالك × الأهلي.. تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا.