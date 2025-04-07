للمرة الثالثة في التاريخ.. الجولة 30 بالدوري الإسباني بدون أي فائز على ملعبه

الإثنين، 07 أبريل 2025 - 23:53

كتب : FilGoal

شعار الدوري الإسباني

انتهت الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني بالتعادل بين ليجانيس وأوساسونا بهدف لكل فريق.

تقدم أوساسونا بالهدف الأول عن طريق خورخي هيراندو برأسية في الدقيقة 49.

وتعادل داني رابا لاعب ليجانيس من ركلة جزاء في الدقيقة 87.

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بذلك التعادل لم يحقق أي فريق الفوز على ملعبه خلال الجولة بالدوري الإسباني.

3 مباريات انتهت بالتعادل، بينما خسر أصحاب الأرض في 7 مباريات أخرى.

تلك الواقعة تتكرر للمرة الثالثة في تاريخ الدوري الإسباني والأولى منذ عام 2006 والتي شهدت حينها الجولة 33 4 تعادلات و6 خسائر لأصحاب الأرض.

وجاءت نتائج الجولة كالتالي:

رايو فايكانو × إسبانيول 0-4.

جيرونا × ديبورتيفو ألفيس 0-1.

ريال مدريد × فالنسيا 1-2.

ريال مايوركا × سيلتا فيجو 1-2.

برشلونة × ريال بيتيس 1-1.

لاس بالماس × ريال سوسيداد 1-3.

إشبيلية × أتليتكو مدريد 1-2.

بلد الوليد × خيتافي 0-4.

فياريال × أتلتيك بلباو 0-0.

ليجانيس × أوساسونا 1-1.

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